एमपी कैबिनेट से लेकर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान तक, जानें सीएम मोहन यादव M2M शेड्यूल

CM Mohan Yadav: 11 बजे सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट मीटिंग, अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी, रात 8.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से किशोर कुमार अलंकरण समारोह में वर्चुअली होंगे शामिल, यहां जानें आज मंगलवार सुबह 11 बजे से रात 8.30 बजे तक सीएम मोहन यादव का मिनट टू मिनट (M2M) शेड्यूल...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 14, 2025

Mohan Yadav Cabinet Meeting

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। बैठम में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम मंगलवार को प्रदेशभर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां जानें सीएम मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों का मिनट टू मिनट शेड्यूल

यहां जानें CM के आज के कार्यक्रम (CM Mohan Yadav M2M Schedule)

- सीएम मोहन यादव सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे, जहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

- दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे।

-2 बजे रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे।

-सीएम मोहन यादव दोपहर 3 बजे समन्वय भवन में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे।

देवास को देंगे सौगात

दोपहर 3:30 बजे सीएम मोहन यादव राजधानी भोपालस्थित समन्वय भवन से सीधे देवास के लिए रवाना होंगे। यहां वे संदीपनी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। नेमवार में सामूह जलप्रदाय योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। शाम 6:05 बजे देवास से भोपाल लौटेंगे।

किशोर कुमार सम्मान में वर्चुअली होंगे शामिल

सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सीएम हाउस में वीसी माध्यम से रात 8:30 खंडवा में आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। बता दें कि इस बार मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 से नवाजा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

14 Oct 2025 08:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी कैबिनेट से लेकर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान तक, जानें सीएम मोहन यादव M2M शेड्यूल

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

