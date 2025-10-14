एमपी कैबिनेट से लेकर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान तक, जानें सीएम मोहन यादव M2M शेड्यूल

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting
CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। बैठम में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम मंगलवार को प्रदेशभर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां जानें सीएम मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों का मिनट टू मिनट शेड्यूल
- सीएम मोहन यादव सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे, जहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे।
-2 बजे रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे।
-सीएम मोहन यादव दोपहर 3 बजे समन्वय भवन में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे।
दोपहर 3:30 बजे सीएम मोहन यादव राजधानी भोपालस्थित समन्वय भवन से सीधे देवास के लिए रवाना होंगे। यहां वे संदीपनी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। नेमवार में सामूह जलप्रदाय योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। शाम 6:05 बजे देवास से भोपाल लौटेंगे।
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सीएम हाउस में वीसी माध्यम से रात 8:30 खंडवा में आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। बता दें कि इस बार मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 से नवाजा जा रहा है।
