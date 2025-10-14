एमपी कैबिनेट से लेकर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान तक, जानें सीएम मोहन यादव M2M शेड्यूल

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। बैठम में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम मंगलवार को प्रदेशभर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां जानें सीएम मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों का मिनट टू मिनट शेड्यूल