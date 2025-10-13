Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

ED की बड़ी कार्रवाई, कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन की कंपनी के 7 ठिकानों पर छापा

ED Raid: कोल्ड्रिफ जहरीले कफ सिरप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आरोपी रंगनाथन की श्रीसन फार्मा प्रा. लि. के सात ठिकानों पर मारा छापा...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 13, 2025

ED Raid Shrison Pharma PVT LTD Toxic Cough Syrup Case

ED Raid Shrison Pharma PVT LTD Toxic Cough Syrup Case: जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से जुड़े हैं सभी कार्यालय जहां ED ने की कार्रवाई।

ED Raid: कोल्ड्रीफ कफ सीरप का मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया है। ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मा के देशभर में 7 ठिकानों पर छापामारी की कार्रवाई की है। कंपनी के जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से एमपी में 22 मासूमों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक ED की टीमों ने सोमवार 13 अक्टूबर की सुबह श्रीसन फार्मा से जुड़े कार्योलयों और उसके अधिकारियों के घरों की जांच शुरू की है। ED के मुताबिक छापामारी की कार्रवाई तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों और दफ्तरों पर की जा रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना रंगनाथन का जहरीला कफ सिरप मामला


जहरीले कफ सिरप(Toxic Cough Syrup) का मालिक रंगनाथन (Coldrif Owner Ranganathan)एमपीपुलिस की हिरासत में है। ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाए गए कोल्ड्रिफ के मालिक को SIT की टीम तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुकी है। दोपहर तक टीम तमिलनाडु में होगी। बच्चों की मौत का ये मामला अब बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल बनता जा रहा है। ED ने ECIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। इसके तहर छापेमारी उस जानलेवा कफ सिरप Coldrif मामले से जुड़ी है, जिससे एमपी में अब तक 22 मासूमों की मौत हुई है। जांच में पाया गया है कि चेन्नई में श्रीसन फार्मा की बनाई गई Coldrif कफ सिरप में खतरनाक स्तर तक केमिकल की मिलावट की गई थी। जिसे पीने से बच्चों की किडनी फेल हुई और वे मौत की नींद सो गए। एमपी पुलिस की एसआईटी टीम ने 9 अक्टूबर को श्रीसन फार्मा कंपनी और कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था।

दोपहर तक तमिलनाडु पहुंचेगी SIT

बता दें कि छिंदवाड़ा के परासिया पुलिस की SIT टीम रंगनाथन को लेकर तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुकी है। वे रविवार की शाम 6 बजे परासिया से रवाना हुई थी। दोपहर तक टीम तमिलनाडु में होगी।

ये भी पढ़ें

रील बनाते टूटी रस्सी और चली गई जान, दोस्तों के साथ घूमने गया था अंश नदी में बहा
शहडोल
MP News
#CoughSyrupCaseमें अब तक
ED Raid Shrison Pharma PVT LTD Toxic Cough Syrup Case

ED की बड़ी कार्रवाई, कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन की कंपनी के 7 ठिकानों पर छापा

Chhindwara Cough Syrup Case

Cough Syrup मामले में बड़ा खुलासा, दो और डॉक्टरों ने लिखी थी कोल्ड्रिफ

Watch the video विश्व बालिका दिवस, बालिकाओं को किया जाए स्वास्थ्य संबंध में जागरूक

Chhindwara Cough Syrup Case

रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

MP News Cough Syrup Case big Update: सीएस अनुराग जैन के नेतृत्व में नई समिति गठित।

CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

coldrif cough syrup death betul children critical mp news

कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents

मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Cough Syrup Case

जहरीले कफ सिरप पर बड़ा खुलासा, केंद्र सरकार ने पहली बार सुना कंपनी का नाम, अधिकारी सन्न

फोटो सोर्स: पत्रिका

पत्रिका पड़ताल: खतरे में मासूमों की जान, इस जिले में बगैर पर्चे के मिल रहा ‘कफ सिरप’

Chhindwara Cough Syrup Case

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

आरक्षक भर्ती: 9 लाख 76 हजार आवेदक देंगे परीक्षा, समाने खड़ी हुई नई चुनौती….

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

सड़क-ब्रिज बनाने से पहले लेनी होगी ये परमिशन, फिर शुरू होगा काम

road bridge construction in madhya pradesh
भोपाल

दिवाली पर भोपाल के ट्रैफिक नियम बदले, इन रास्तों पर वाहन से न जाएं, पार्किंग व्यवस्था भी बदली

Bhopal Traffic Rules
भोपाल

रंगाई-पुताई कराने वालों को राहत, ‘व्हाइट सीमेंट’ पर घटा GST, 900 करोड़ का होगा कारोबार

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, दीवाली पर ‘मोहन भैया’ देंगे बड़ा तोहफा

Ladli Behna Yojana
भोपाल
