ED की बड़ी कार्रवाई, कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन की कंपनी के 7 ठिकानों पर छापा



जहरीले कफ सिरप(Toxic Cough Syrup) का मालिक रंगनाथन (Coldrif Owner Ranganathan)एमपीपुलिस की हिरासत में है। ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाए गए कोल्ड्रिफ के मालिक को SIT की टीम तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुकी है। दोपहर तक टीम तमिलनाडु में होगी। बच्चों की मौत का ये मामला अब बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल बनता जा रहा है। ED ने ECIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। इसके तहर छापेमारी उस जानलेवा कफ सिरप Coldrif मामले से जुड़ी है, जिससे एमपी में अब तक 22 मासूमों की मौत हुई है। जांच में पाया गया है कि चेन्नई में श्रीसन फार्मा की बनाई गई Coldrif कफ सिरप में खतरनाक स्तर तक केमिकल की मिलावट की गई थी। जिसे पीने से बच्चों की किडनी फेल हुई और वे मौत की नींद सो गए। एमपी पुलिस की एसआईटी टीम ने 9 अक्टूबर को श्रीसन फार्मा कंपनी और कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था।