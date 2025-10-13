रील बनाते टूटी रस्सी और चली गई जान, दोस्तों के साथ घूमने गया था अंश नदी में बहा

MP News: दोस्तों के साथ घूमने गया था युवक, रील बनाते समय टूट गई रस्सी, नदी में बहा, गई जान।
MP News: रील की सनक जानलेवा साबित हो रही है। ऐसा ही मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवलपुर से सामने आया है। शनिवार तक तो यही पता था कि सोन नदी में बुढ़ार निवासी अंश पनिका ने छलांग लगाई है। बह गया है, लेकिन रविवार को हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दिख रहा है कि अंश पुल से रस्सी बांधकर लटक रहा है। इस दौरान कोई और रील बना रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया।
अंश तीन दोस्तों के साथ सोन नदी घूमने आया था। स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रेस्पॉन्स फोर्स (एसडीईआरएफ) की सात सदस्यीय टीम शनिवार शाम से लगातार किशोर को तलाश रही है। उसे करीब सात किलोमीटर तलाशा गया। रविवार तक कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तलाशी की कोशिश जारी है।
