रील बनाते टूटी रस्सी और चली गई जान, दोस्तों के साथ घूमने गया था अंश नदी में बहा

MP News: रील की सनक जानलेवा साबित हो रही है। ऐसा ही मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवलपुर से सामने आया है। शनिवार तक तो यही पता था कि सोन नदी में बुढ़ार निवासी अंश पनिका ने छलांग लगाई है। बह गया है, लेकिन रविवार को हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दिख रहा है कि अंश पुल से रस्सी बांधकर लटक रहा है। इस दौरान कोई और रील बना रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया।