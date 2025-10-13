Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

रील बनाते टूटी रस्सी और चली गई जान, दोस्तों के साथ घूमने गया था अंश नदी में बहा

MP News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का मामला। यहां सोहागपुर थाना के ग्राम नवलपुर से सोन नदी तक घूमने गए थे चार दोस्त, नदी पर रील बनाते समय हादसे का शिकार...

शहडोल

Sanjana Kumar

Oct 13, 2025

MP News

MP News: दोस्तों के साथ घूमने गया था युवक, रील बनाते समय टूट गई रस्सी, नदी में बहा, गई जान।

MP News: रील की सनक जानलेवा साबित हो रही है। ऐसा ही मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवलपुर से सामने आया है। शनिवार तक तो यही पता था कि सोन नदी में बुढ़ार निवासी अंश पनिका ने छलांग लगाई है। बह गया है, लेकिन रविवार को हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दिख रहा है कि अंश पुल से रस्सी बांधकर लटक रहा है। इस दौरान कोई और रील बना रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया।

अंश तीन दोस्तों के साथ सोन नदी घूमने आया था। स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रेस्पॉन्स फोर्स (एसडीईआरएफ) की सात सदस्यीय टीम शनिवार शाम से लगातार किशोर को तलाश रही है। उसे करीब सात किलोमीटर तलाशा गया। रविवार तक कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तलाशी की कोशिश जारी है।

Published on:

13 Oct 2025 10:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / रील बनाते टूटी रस्सी और चली गई जान, दोस्तों के साथ घूमने गया था अंश नदी में बहा

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

