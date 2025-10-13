Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बाघ गणना की तैयारियां इस बार पेपरलेस काउंटिंग, ‘एम स्ट्राइप APP बताएगा Tiger State 2026?

MP news: एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उसके आसपास सामान्य वन क्षेत्र में Tiger State 2026 के तहत बाघों की गणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2022 के बादल इस बार पेपरलेस होगी काउंटिंग, बाघ के साथ ही गिने जाएंगं तंदुए, जंगली हाथी और बायसन भी...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 13, 2025

tiger counting preparation in MP

tiger counting preparation in MP (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के सामान्य वन क्षेत्रों में 2026 की बाघ गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2022 के बाद होने वाली इस गणना में इस बार बाघों के साथ तेंदुआ, जंगली हाथी और बायसन की संख्या भी दर्ज की जाएगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 1300 वर्ग मीटर और उमरिया, शहडोल व कटनी के लगभग 1900 स्क्वायर मीटर सामान्य वन क्षेत्र में कुल 3200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को सर्वे के लिए शामिल किया गया है।

पार्क प्रबंधन नवंबर से जनवरी के बीच चार चरणों में बाघ गणना का कार्य करेगा। इसके लिए 2-2 स्क्वायर मीटर के अंतराल पर 1600 प्वाइंट चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। ये कैमरे न सिर्फ बाघों बल्कि अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड करेंगे।

ताला और खितौली रेंज में सबसे ज्यादा बाघ

एमपी में 2022 की गणना में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 165 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। अब इनकी संख्या 180 से अधिक होने का अनुमान है। ताला रेंज के साथ ही खितौली और पतौर में भी मूवमेंट अधिक है। सामान्य वन क्षेत्रों में भी बाघों की सक्रियता है।

पेपरलेस गणना, ऐप का नया वर्जन तैयार

इस बार बाघ गणना पूरी तरह पेपरलेस होगी। 'एम-स्ट्राइप' ऐप के नए वर्जन के जरिए सभी आंकड़े ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। पिछले सर्वे की कमियों को सुधारते हुए इस बार ऐप को और बेहतर बनाया गया है।

एमपी में बाघ गणना की तैयारियां शुरू

बाघ गणना को लेकर तैयारियां शुरु हो गई हैं। प्रशिक्षण के साथ ही आवश्यक उपकरण व संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस बार बाघ व तेंदुआ के साथ जंगली हाथी व बायसनों की संख्या भी दर्ज करेंगे।

- डॉ अनुपम सहाय, क्षेत्र संचालक बांघवगढ़ टाइगर रिजर्व।

ये भी पढ़ें

देश का पहला सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट 2025 थोड़ी देर में, 27 देशों के टूर ऑपरेटर्स एमपी में
भोपाल
Madhya Pradesh Travel Mart 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 09:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बाघ गणना की तैयारियां इस बार पेपरलेस काउंटिंग, ‘एम स्ट्राइप APP बताएगा Tiger State 2026?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खतरे की घंटी: 3 गुना बढ़ा AQI, एक्सपर्ट बोले अभी और बिगड़ेगी स्थिति

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

भोपाल के बिट्टन मार्केट में इस बार नहीं लगेगा पटाखा बाजार, प्रशासन ने तय किए ये नए स्थान

Firecracker Market In Bhopal
भोपाल

एमपी बनेगा Film Production Hub, ‘ट्रेवल मार्ट 2025’ ने जीता बॉलीवुड का ‘दिल’

MP News MP Travel Mart 2025 in bhopal
भोपाल

अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट, 20 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather Heavy Rain
भोपाल

एमपी में बनेगी अल्ट्रा-लक्ज़री लॉज, गोल्फ कोर्स भी विकसित होगा

Ultra-luxury lodges to be built in MP and a golf course to be developed.
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.