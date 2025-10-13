बाघ गणना की तैयारियां इस बार पेपरलेस काउंटिंग, ‘एम स्ट्राइप APP बताएगा Tiger State 2026?

MP News: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के सामान्य वन क्षेत्रों में 2026 की बाघ गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2022 के बाद होने वाली इस गणना में इस बार बाघों के साथ तेंदुआ, जंगली हाथी और बायसन की संख्या भी दर्ज की जाएगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 1300 वर्ग मीटर और उमरिया, शहडोल व कटनी के लगभग 1900 स्क्वायर मीटर सामान्य वन क्षेत्र में कुल 3200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को सर्वे के लिए शामिल किया गया है।