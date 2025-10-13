बाघ गणना की तैयारियां इस बार पेपरलेस काउंटिंग, ‘एम स्ट्राइप APP बताएगा Tiger State 2026?

tiger counting preparation in MP (फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के सामान्य वन क्षेत्रों में 2026 की बाघ गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2022 के बाद होने वाली इस गणना में इस बार बाघों के साथ तेंदुआ, जंगली हाथी और बायसन की संख्या भी दर्ज की जाएगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 1300 वर्ग मीटर और उमरिया, शहडोल व कटनी के लगभग 1900 स्क्वायर मीटर सामान्य वन क्षेत्र में कुल 3200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को सर्वे के लिए शामिल किया गया है।
पार्क प्रबंधन नवंबर से जनवरी के बीच चार चरणों में बाघ गणना का कार्य करेगा। इसके लिए 2-2 स्क्वायर मीटर के अंतराल पर 1600 प्वाइंट चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। ये कैमरे न सिर्फ बाघों बल्कि अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड करेंगे।
एमपी में 2022 की गणना में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 165 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। अब इनकी संख्या 180 से अधिक होने का अनुमान है। ताला रेंज के साथ ही खितौली और पतौर में भी मूवमेंट अधिक है। सामान्य वन क्षेत्रों में भी बाघों की सक्रियता है।
इस बार बाघ गणना पूरी तरह पेपरलेस होगी। 'एम-स्ट्राइप' ऐप के नए वर्जन के जरिए सभी आंकड़े ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। पिछले सर्वे की कमियों को सुधारते हुए इस बार ऐप को और बेहतर बनाया गया है।
बाघ गणना को लेकर तैयारियां शुरु हो गई हैं। प्रशिक्षण के साथ ही आवश्यक उपकरण व संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस बार बाघ व तेंदुआ के साथ जंगली हाथी व बायसनों की संख्या भी दर्ज करेंगे।
- डॉ अनुपम सहाय, क्षेत्र संचालक बांघवगढ़ टाइगर रिजर्व।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग