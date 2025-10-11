देश का पहला सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट 2025 थोड़ी देर में, 27 देशों के टूर ऑपरेटर्स एमपी में

Madhya Pradesh Travel Mart 2025: सीएम थोड़ी देर में करेगं ऐतिहासिक ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ।
Madhya Pradesh Travel Mart 2025: देश का दिल मध्यप्रदेश अब टूरिज्म की धड़कन बनने जा रहा है। आज शनिवार को बस कुछ ही पल में सीएम मोहन यादव देश के पहले मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 का शुभारंभ करेंगे ।
कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) और एमवीएम कॉलेज ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत होगी। हालांकि आज से 6 साल पहले तक एमपी में कई ट्रैवल मार्ट हुए हैं, लेकिन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का दावा है कि प्रदेश का यह सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट होगा। उद्घाटन समारोह में सीएम के साथ केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी करेंगे।
11 से 13 अक्टूबर तक तीन दिवसीय आयोजन में 700 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर, होटल मालिक, होम स्टे संचालक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भाग लेंगे। 27 देशों के टूर ऑपरेटर्स के साथ ही 355 विक्रेता, कई घरेलू ऑपरेटर और फिल्म प्रकाशक शामिल होंगे।
इंडियन एसोसिएशन फॉर टूर ऑपरेटर्स (IATO) के प्रेसिडेंट रवि गोसाईं, प्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव, प्रवीण शाह, आईएचसीएल के प्रवीण चंदेर कुमार और क्यूरियस जर्नी की संस्थापक मिशेल इमेलमेन उपस्थित रहेंगे।
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव विशिष्ट आमंत्रित डेलीगेट के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग्स कर पर्यटन निवेश के साथ ही सहयोग के मुद्दों पर चर्चा और विमर्श करेंगे। भारत भवन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इन समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य में एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास पर्यटन अधोसंरचना, सेवाओं और जनसुविधाओं का विकास सुनिश्चित करना है।
बता दें कि कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव रायसेन जिले में गोल्फ कोर्स और खंडवा जिले में वेलनेस रिसॉर्ट के निर्माण के लिए निवेशक विनायक कालानी को ऑफर लैटर अवॉर्ड से सम्मानित करेंगे। पर्यटन (Madhya Pradesh Travel Mart 2025) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंफ्लूएंसर मार्केटिंग एजेंसी कर्ली टेल्स, बालाजी टेलीफिल्म और बर्ड फाउंडेशन के साथ एमओयू का हस्तांतरण भी किया जाएगा।
मध्यप्रदेशफिल्म टूरिज्म के प्रभाव आंकलन की रिपोर्ट का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही हनुवंतिया, मांडू और तामिया में टेंट सिटी की स्थापना और संचालन के लिए संस्था ईज माय ट्रिप और ओरछा में टेंट सिटी की स्थापना और संचालन के लिए संस्था को ऑफर लैटर अवॉर्ड दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश में टूरिस्ट प्लेस तक पहुंच आसान और यात्रा सुमग बनाने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जानी है, इसे शुरू करने वाली जेट सर्व एविएशन प्रालि और संस्था ट्रांस भारत एविएशन प्रालि को भी लैटर ऑफर अवॉर्ड दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम और टूरिज्म (Madhya Pradesh Travel Mart 2025) के लिए नए अवसरों के साथ आगे बढ़ने वाले मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन (MP Tourism), धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि फिक्की (FICCI) के सहयोग से यह सबसे बड़ा राज्यस्तरीय ट्रैवल मार्ट आयोजित किया जाएगा। इससे हमारे प्रदेश के होटलियर, ट्रैवल और टूर ऑपरेटर, होम स्टे संचालक और टूरिस्ट हितग्राही जिन्हें सेलर्स कहा जाता है, वे बायर्स कहे जाने वाले विदेश और देश के प्रमुख होटलियर, ट्रैवल और टूर ऑपरेटर से संपर्क में आएंगे, जिससे एमपी में टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी और फिर रोजगार के अवसर, यानी ये कार्यक्रम उन्नति के द्वार खोलेगा।
