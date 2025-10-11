देश का पहला सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट 2025 थोड़ी देर में, 27 देशों के टूर ऑपरेटर्स एमपी में

इस कार्यक्रम और टूरिज्म (Madhya Pradesh Travel Mart 2025) के लिए नए अवसरों के साथ आगे बढ़ने वाले मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन (MP Tourism), धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि फिक्की (FICCI) के सहयोग से यह सबसे बड़ा राज्यस्तरीय ट्रैवल मार्ट आयोजित किया जाएगा। इससे हमारे प्रदेश के होटलियर, ट्रैवल और टूर ऑपरेटर, होम स्टे संचालक और टूरिस्ट हितग्राही जिन्हें सेलर्स कहा जाता है, वे बायर्स कहे जाने वाले विदेश और देश के प्रमुख होटलियर, ट्रैवल और टूर ऑपरेटर से संपर्क में आएंगे, जिससे एमपी में टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी और फिर रोजगार के अवसर, यानी ये कार्यक्रम उन्नति के द्वार खोलेगा।