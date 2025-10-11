Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

MP News: Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश में जांच के बाद ही एमपी के मेडिकलों पर बिकेंगी बाहरी दवाएं, सरकार बदलने जा रही ये नियम...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 11, 2025

MP News Cough Syrup Case big Update: सीएस अनुराग जैन के नेतृत्व में नई समिति गठित।

MP News Cough Syrup Case big Update: सीएस अनुराग जैन के नेतृत्व में नई समिति गठित।

MP News Cough Syrup Case: सरकार ने राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति का नए सिरे से गठन किया है। इसका काम जहरीली दवाओं पर नजर रखना और ड्रग के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई कराना है। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे। अन्य विभागों व एजेंसियों के एसीएस, पीएस और प्रमुखों को सदस्य बनाया है। कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को मुख्य रूप से शामिल किया है।

समिति को सरकार ने विभागों, एजेंसियों, राज्यों के मध्य नीतिगत विषयों पर नए सिरे से समन्वय बनाने की जिमेदारी दी है। क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र को प्रभावी बनाने को कहा है।

जांच के बाद ही एमपी में बिक सकेंगी बाहरी दवाएं

प्रदेश में लॉन्च होने वाली नई दवाओं की जांच के लिए अब सरकार ने नियमों में बदलाव के लिए केंद्र को लिखा है। दरअसल जिस प्रदेश में उत्पादन हो रहा है, वहीं से लाइसेंस लेना होता है। वहीं की एजेंसी दवाओं की जांच करती है। इसके बाद दवा देश में बिना रोक-टोक बिकती है। कोई नई दवा या कॉम्बिनेशन की प्रदेश को जानकारी नहीं दी जाती। अनुमति की भी जरूरत नहीं होती। इस कारण सभी की जांच नहीं हो पाती है।

दवा के लिए बदले जाएंगे सरकारी नियम

यह खामी सामने आने के बाद एमपी सरकार ने नियमों में बदलाव कर स्टेट की ड्रग लायसेंसिंग अथॉरिटी को भी पावर देने की मांग की है। दरअसल, तमिलनाडु में बने जिस बैच का कोल्ड्रिफ जबलपुर के स्टॉकिस्ट के जरिए छिंदवाड़ा भेजा गया उसी बैच की दवा ओडिशा और दमन दीव भी भेजी गई थी। इसकी प्रारंभिक जांच कहीं नहीं हुई। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदेश के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस संबंध में शक्तियां देने की मांग केंद्र सरकार से की है। इससे सभी दवाओं की जानकारी ड्रग अथॉरिटी को मिलेगी। जांच के बाद ही प्रदेश में बिक सकेंगी।

गुजरात में भी एक्शन

अफसरों ने बताया, गुजरात की दो कंपनियों के सिरप में भी प्रतिबंधित कंटेंट पाया गया था। हालांकि मात्रा कम थी। वहां की ड्रग अथॉरिटी को सूचना भेजी तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फैट्री सील कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

गुस्साई भीड़ चिल्लाई फांसी दो… पुलिस रिमांड में खाए दाल-चावल, बीपी-शुगर हाई, जानें कैसे कटी रंगनाथन की रात?
छिंदवाड़ा
Coldrif Owner on remand
#CoughSyrupCaseमें अब तक
MP News Cough Syrup Case big Update: सीएस अनुराग जैन के नेतृत्व में नई समिति गठित।

CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

coldrif cough syrup death betul children critical mp news

कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents

मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Cough Syrup Case

जहरीले कफ सिरप पर बड़ा खुलासा, केंद्र सरकार ने पहली बार सुना कंपनी का नाम, अधिकारी सन्न

फोटो सोर्स: पत्रिका

पत्रिका पड़ताल: खतरे में मासूमों की जान, इस जिले में बगैर पर्चे के मिल रहा ‘कफ सिरप’

Chhindwara Cough Syrup Case

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

Coldrif owner arrested

21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Cough Syrup Case

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Death Case Big Breaking

बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

cough syrup deaths child chhindwara toxic combination mp news

जानलेवा कफ सिरप जैसे 5 और संदिग्ध सिरप मिले, दुकानदारों में मचा हड़कंप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 11:55 am

Published on:

11 Oct 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Metro Job 2025: एमपी मेट्रो में निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

MP Metro Job 2025
भोपाल

एमपी के स्कूलों में 3.30 करोड़ का बड़ा घोटाला, पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा

mp news
भोपाल

बिहार विधानसभा चुनाव : सीएम मोहन यादव को मिलने वाली है विशेष सीटों की कमान, जीत का प्लान तैयार

Bihar Assembly Elections
भोपाल

अमिताभ बच्चन को Happy Birthday, भोपाली दामाद का पहला प्यार जया नहीं थी, क्या आप जानते हैं उस लड़की का नाम?

Amitabh Bachchan Birthday Specia Real Life untold Story unkown secretes
Patrika Special News

दिवाली से पहले ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, हटाया गया अवैध अतिक्रमण

Bulldozer Action
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.