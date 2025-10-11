CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

यह खामी सामने आने के बाद एमपी सरकार ने नियमों में बदलाव कर स्टेट की ड्रग लायसेंसिंग अथॉरिटी को भी पावर देने की मांग की है। दरअसल, तमिलनाडु में बने जिस बैच का कोल्ड्रिफ जबलपुर के स्टॉकिस्ट के जरिए छिंदवाड़ा भेजा गया उसी बैच की दवा ओडिशा और दमन दीव भी भेजी गई थी। इसकी प्रारंभिक जांच कहीं नहीं हुई। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदेश के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस संबंध में शक्तियां देने की मांग केंद्र सरकार से की है। इससे सभी दवाओं की जानकारी ड्रग अथॉरिटी को मिलेगी। जांच के बाद ही प्रदेश में बिक सकेंगी।