Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

गुस्साई भीड़ चिल्लाई फांसी दो… पुलिस रिमांड में खाए दाल-चावल, बीपी-शुगर हाई, जानें कैसे कटी रंगनाथन की रात?

Coldrif owner on remand: मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप से 22 बच्चों की मौत के बाद पकड़ा गया कोल्ड्रिफ का मालिक रंगनाथन को कोर्ट में पेश कर 20 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया, अब खुलेगा राज आखिर मासूमों की जान से क्यों किया खिलवाड़? आरोपी पुलिस रिमांड में है जानें कैसे कटा उसका दिन और कैसे गुजरी रात?

4 min read

छिंदवाड़ा

image

Sanjana Kumar

Oct 11, 2025

Coldrif Owner on remand

Coldrif Owner on remand: कोल्ड्रिफ के मालिक पर हमले को उतारू भीड़ चिल्लाती रही फांसी पर लटकाने की मांग करती रही।

Coldrif Owner on remand till diwai 2025: जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 21 बच्चों की मौत के मुख्य आरोपी और दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, कांचीपुरम के मालिक रंगनाथन (75) को एसआइटी ने शुक्रवार को परासिया कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यानी उसकी दीपावली (diwali 2025) हवालात में ही बीतेगी। पेशी के दौरान कुछ लोगों ने हमले की कोशिश की, हालांकि कोई उसके करीब नहीं पहुंच सका। धक्का-मुक्की में रंगनाथन का चश्मा टूट गया। लोग फांसी देने की मांग कर रहे थे।

ज्ञात रहे कि तीन बच्चे अब भी नागपुर में भर्ती हैं। डॉ. प्रवीण सोनी और कंपनी मालिक रंगनाथन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। डॉ. सोनी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। रिमांड के दौरान रंगनाथन (Coldrif Owner on Remand) को तमिलनाडु ले जाकर जांच को बढ़ाया जाएगा। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रतन धुर्वे ने आरोपी की दलीलों का विरोध किया। उधर, बालाघाट के 3 मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित सिरप के नए बैच की 167 शीशी जब्त कीं। यह रेसिपीफ्रेश टीआर व रिलाइफ हैं। दोनों क्रमश: बैच आर011 जीएल 2523 व एसएलएस 25160 हैं।

कभी घूमा, कभी करवटें बदलता रहा, देर रात सोया रंगनाथन

जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप का मालिक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है, परासिया पुलिस थाने में जहां उसका गुरुवार का दिन गुजरा वहीं रिमांड के बाद भी उसे वहीं ले जाया गया। शाम के बाद रात भी उसने वहीं गुजारी है। पुलिस के मुताबिक रात में रंगनाथन ने ठीक से खाना भी नहीं खाया उसे दाल-चावल दिए गए थे। वहीं वह देर रात तक हवालात में ही इधर से उधर घूमता रहा, फिर जमीन पर लेटा, करवटें बदलता रहा। देर रात के बाद उसे नींद आई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से टूटे रंगनाथन का बीपी और शुगर हाई हो चुका है। उसे डॉक्टर्स की निगरानी में यहां रखा जा रहा है। डॉक्टर्स समय पर उसका बीपी और शुगर चेक कर रहे हैं और जरूरी दवाएं दे रहे हैं।

एक-दो दिन में SIT लेकर जाएगी तमिलनाडु

जानकारी मिल रही है कि एक-दो दिन में ही रंगनाथन को एक बार फिर तमिलनाडु ले जाया जाएगा। जहां पहले से ही एक टीम कांचीपुरम जिले में स्थित उसकी कोल्ड्रिफ फैक्ट्री और अन्य सबूत खंगाल रही है। वहीं रंगनाथन को ले जाया जाएगा, ताकि उसका साथ देने वालों के नाम सामने आ सकें। इसमें कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।

बता दें कि कोलड्रिफ कफ सिरप के मालिक और कंपनी के खिलाफ छिंदवाड़ा की परासिया तहसील में ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। FIR के मुताबिक, 'डॉक्टर अंकित सहलाम (बीएमओ) सीएचसी परासिया द्वारा Coldrif (paracetamol, Phenylepherine Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate Syrup) बैच नं. SR-13, निर्माण तिथि May 2025, अवसान तिथि April-2027 निर्माण लायसेंस नं. TN00003053 निर्माता फर्म M/S Sresan Pharmaceutical Manufacturer Plot No. 787 बेंगलुरू हाईवेज, संगुवार्चतरम(मथुरा) कंचनपुर जिला 602106 में विषैले मिलावटी पदार्थ डाई ईथीलीन ग्लाइकोल के कारण बच्चों की मृत्यु होने से थाना परासिया में 5 अक्टूबर 2025 को धारा 105, 276 बीएनएस, 27(ए), औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि. 1940 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले कि शिकायत के बाद अब दवा मालिक रंगनाथन एमपी पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर एमपी में है और यहां परासिया कोर्ट की अनुमति के बाद वे 10 दिन की रिमांड पर है।

अधिवक्ता संघ ने किया था पैरवी का विरोध

परासिया अधिवक्ता संघ ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि कोई भी वकील रंगनाथन (Coldrif Owner on Remand) की पैरवी नहीं करेगा। संघ अध्यक्ष श्याम साहू ने कहा, कोई बाहरी वकील भी आता है तो विरोध किया जाएगा। वकील न मिलने पर रंगनाथन ने स्वयं अपना पक्ष रखा। कहा कि उसे हाई बीपी और शुगर है। पांच राज्यों में दवा सह्रश्वलाई करता है, लेकिन नुकसान केवल मध्यप्रदेश में हुआ। उसने निष्पक्ष जांच के लिए समय मांगा।

छह घंटे तक किए दस्तावेज तैयार

छह सदस्यीय एसआइटी आरोपी को लेकर परासिया पहुंची। टीम में एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट, टीआइ जगोतिन मसराम, एएसआइ ब्रजेश रघुवंशी, भदैय, विकास बैस और साइबर एक्सपर्ट आदित्य रघुवंशी शामिल रहे। एक अन्य टीम तमिलनाडु में है। टीम ने परासिया थाने में करीब 6 घंटे दस्तावेज तैयार किए। पीड़ित परिजन के बयान लिए। अन्य रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की।

अब आइएपी भी आई आरोपी डॉक्टर के पक्ष में

एमपी के छिंदवाड़ा जिले के परासिया के आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के बचाव में शिशु रोग विशेषज्ञों का राष्ट्रीय संगठन इंडियन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आइएपी) भी आ गया है। आइएपी के महासचिव डॉ. योगेश एन पारिख ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर डॉ. सोनी के खिलाफ दर्ज एफआइआर वापस लेने की मांग की है। कहा है कि उन्होंने तो ड्रग अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्री में बनी दवा लिखी थी।

Coldrif Owner on remand till diwali 2025: जेल में ही मनेगी आरोपी रंगनाथन की दिवाली 2025।

सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका शीर्ष कोर्ट से खारिज

जबलपुर. मामले (Cough Syrup Case)की जांच सीबीआइ से कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में दूषित कफ सिरप के निर्माण, परीक्षण और वितरण की व्यापक जांच के लिए रिटायर सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई। लंबित एफआइआर और जांचों को पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। सीजेआइ की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। कहा, राज्य की ओर से जांच की जा रही है। खबरों के आधार पर कुछ लोगों की जनहित याचिका दायर करने की आदत है।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana पर बड़ा अपडेट, इस तारीख को खाते में आएंगे 29वीं किस्त के 1500 रुपए
भोपाल
ladli behna yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 12:33 pm

Published on:

11 Oct 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / गुस्साई भीड़ चिल्लाई फांसी दो… पुलिस रिमांड में खाए दाल-चावल, बीपी-शुगर हाई, जानें कैसे कटी रंगनाथन की रात?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगर निगम में ये तकनीक से होती है डीजल चोरी…जानिए

छिंदवाड़ा

गुस्साए लोगों ने जहरीला सिरप बनानेवाले रंगनाथन से धक्कामुक्की की-चश्मा टूटा, 10 दिन की रिमांड

Poisonous syrup company owner Ranganathan presented in court by police
छिंदवाड़ा

जहरीला कफ सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक की पैरवी से वकीलों ने किया इंकार

Poisonous syrup company owner Ranganathan presented in court by police
छिंदवाड़ा

21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Coldrif owner arrested
छिंदवाड़ा

मानसिक रोगियों से मिलने बोरगांव और बेलगांव पहुंची दीपिका पादुकोण

छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.