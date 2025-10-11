गुस्साई भीड़ चिल्लाई फांसी दो… पुलिस रिमांड में खाए दाल-चावल, बीपी-शुगर हाई, जानें कैसे कटी रंगनाथन की रात?

बता दें कि कोलड्रिफ कफ सिरप के मालिक और कंपनी के खिलाफ छिंदवाड़ा की परासिया तहसील में ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। FIR के मुताबिक, 'डॉक्टर अंकित सहलाम (बीएमओ) सीएचसी परासिया द्वारा Coldrif (paracetamol, Phenylepherine Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate Syrup) बैच नं. SR-13, निर्माण तिथि May 2025, अवसान तिथि April-2027 निर्माण लायसेंस नं. TN00003053 निर्माता फर्म M/S Sresan Pharmaceutical Manufacturer Plot No. 787 बेंगलुरू हाईवेज, संगुवार्चतरम(मथुरा) कंचनपुर जिला 602106 में विषैले मिलावटी पदार्थ डाई ईथीलीन ग्लाइकोल के कारण बच्चों की मृत्यु होने से थाना परासिया में 5 अक्टूबर 2025 को धारा 105, 276 बीएनएस, 27(ए), औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि. 1940 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले कि शिकायत के बाद अब दवा मालिक रंगनाथन एमपी पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर एमपी में है और यहां परासिया कोर्ट की अनुमति के बाद वे 10 दिन की रिमांड पर है।