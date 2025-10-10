Ladli Behna Yojana पर बड़ा अपडेट, इस तारीख को खाते में आएंगे 29वीं किस्त के 1500 रुपए

योजना को लेकर MP में भी अब धोखाधड़ी के मामले भी सामने आने लगे हैं। कुछ संगठित लोग गांव-गांव जाकर महिलाओं को यह कहकर लुभा रहे हैं कि अब उन्हें 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। और महिलाओं से उनके आधार, बैंक अकाउंट की जानकारी भी मांगते हैं। यह मामला एमपी के भिंड जिले में सामने आया था। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि सीएम साफ कह चुके हैं कि 3000 रुपए की राशि 2028 तक दी जाएगी।