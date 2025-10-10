Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

जहरीले कफ सिरप पर बड़ा खुलासा, केंद्र सरकार ने पहली बार सुना कंपनी का नाम, अधिकारी सन्न

Cough Syrup Case Big Update: मध्य प्रदेश राजस्थान में मासूमों की जान लेने वाली कोल्ड्रिफ कंपनी श्रीसन फार्मा का एक दशक से बना रही और धड़ल्ले से देशभर में बेच रही थी दवाएं, केंद्र सरकार को पहली बार पता चला कंपनी का नाम, जानें कैसे हुआ खुलासा....

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 10, 2025

Cough Syrup Case Shocking Update

Cough Syrup Case Shocking Update(फोटो सोशल मीडया)

Cough Syrup Case schoking Update: मध्य प्रदेश में जिस जहरीले कफ सिरफ को पीने से 21 मासूम बच्चों की मौत हो गई, उसे बनाने वाली कंपनी का नाम केंद्र सरकार ने कभी सुना ही नहीं था। कई महिलाओं की गोद सूनी करने वाले इस मामले में हुए इस बड़े खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि दवा (Coldrif) कंपनी को सील करने की कार्रवाई होने के बाद पहली बार केंद्र सरकार को इस कंपनी का नाम पता चला है। यही नहीं कंपनी से बेखबर केंद्र सरकार को पहली बार ही यह भी पता चला कि किस तरह कोल्ड्रिफ का निर्माण करने वाली कंपनी ने ये दवा देशभर के अलग-अलग हिस्सों में भेजी जा रही थी। प्लांट सील होने के बाद जब बंद फाइल केंद्रीय अफसरों तक पहुंची, तो उसे खोलते ही अधिकारी सन्न रह गए।

ऐसे हुआ खुलासा

नई दिल्ली स्थित एफडीए भवन में जब कंपनी के दस्तावेज खंगाले गए, तब अधिकारियों को कोल्ड्रिफ सिरप और श्रीसन फार्मा (Srison pharma)नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कंपनी के मालिक ने किसकी शह पर इतना खौफनाक कारोबार किया? जबकि तमिलनाडु की ये दवा कंपनी कई वर्षों से कफ सिरफ सहित कई दवाओं का निर्माण करके देश के अलग-अलग हिस्सों में भेज रही है। डॉक्टर की सलाह या कहें सीधे दुकान पर जाकर इन दवाओं को खरीद कर इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर भी केंद्र सरकार की नजरों से सबकुछ कैसे छिपा रह गया?

एक दशक से दवा बना रही थी कंपनी और केंद्र को पता नहीं!

हैरानी इस बात की है कि ये दवा कंपनी पिछले एक दशक से दवाएं बना रही थी। उन्हें और बेच रही थी, पांडिचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को बेच रही थी। तब ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र को इसकी जानकारी ही न हो? इस सवाल पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की तरफ से कहा गया है कि कंपनी को लइसेंस तमिलनाडु ने दिया और पांच साल बाद रिन्यू भी कर दिया लेकिन, इसकी जानकारी सीडीएससीओ को कभी दी ही नहीं।

राज्य सरकार ने कभी नहीं दी कंपनी की जानकारी

सीडीएससीओ से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी है कहा, 2011 में तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को लाइसेंस दिया और 2016 में उसका नवीनीकरण भी किया गया। लेकिन राज्य ने कभी भी केंद्र सरकार को दवा कंपनी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं भेजी, यही कारण रहा कि ये मामला कभी सिस्टम से बाहर ही नहीं निकला।

एमपी पुलिस की हिरासत में कंपनी का मालिक रंगनाथन, कोर्ट में पेशी थोड़ी देर में

बता दें कि कंपनी का मालिक रंगनाथन एमपी पुलिस की हिरासत में है। वह छिंदवाड़ा जिले के परासिया थाने में है। जहां उसकी तबियत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि मेडिकल जांच में उसका बीपी बढ़ा हुआ आया है। एमपी पुलिस उसे दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है। 21 मासूमों के हत्यारे रंगनाथन पर लोगों का गुस्सा साफ भी नजर आ रहा है। यहां कोर्ट में पेशी से पहले ही स्थानीय वकीलों ने घोषणा कर दी है कि वे हत्यारे रंगनाथन का केस नहीं लड़ेंगे।

