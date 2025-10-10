बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

Cough Syrup Death Case Big Breaking: एमपी पुलिस की हिरासत में कोल्ड्रिफ कंपनी का मालिक रंगनाथन।
cough syrup case big Update: एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस SIT टीम छिंदवाड़ा पहुंच गई है। जानकारी मिल रही है कि SIT उसे थोड़ी देर में परासिया कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले सकती है। बता दें कि रंगनाथन को एमपी पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश रही थी। तमिलनाडु और चेन्नई में छापामारी कर रही थी। आखिरकार गुरुवार को SIT ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया गया है। बता दें कि उसे नागपुर एयरपोर्ट से एसआईटी की आधी टीम एमपी लेकर पहुंची है। जबकि आधी टीम वहीं रह गई।
जानकारी मिल रही है कि आरोपी रंगनाथन को लेकर एमपी पुलिस की एसआईटी टीम परासिया थाने पहुंच चुकी है। यहां से उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। जहां उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक पुलिस आज शुक्रवार को ही एमपी के छिंदवाड़ा के परासिया कोर्ट में पेश कर सकती है। यहां से फिर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की अनुमति लेगी और उससे पूछताछ करेगी। चूंकि कंपनी और आरोपी दूसरे राज्य के हैं और आरोपी को दूसरे राज्य से ही पकड़ा गया है इसलिए एमपी पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड यहां लेकर पहुंची है। बता दें कि मासूमों की लगातार मौत के बाद छिंदवाड़ा के परासिया में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसीलिए मामला यहीं से चलेगा।
एमपी पुलिस की एसआईटी टीम उसे नागपुर तमिलनाडु से नागपुर एयरपोर्ट पर लाई। सुबह करीब 6.30 बजे उसे नागपुर एयरपोर्ट से लेकर रवाना हुई एसआईटी चौसर होते हुए प्रदेश के छिंदवाड़ा लेकर पहुंची। यहां पहले कुछ देर तक उसे छिंदवाड़ा शहर की गलियों में घुमाया गया। उसके बाद परासिया थाने ले जाया गया है।
बता दें कि एमपी में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने से किडनी फेल होने के कारण अब तक 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। परिवार गमजदा हैं। अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने क्या सोचकर कफ सिरप में अवैध और प्रतिबंधित केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया? वहीं कई पहलुओं पर उससे पूछताछ की जाएगी।
