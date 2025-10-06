एमपी में 4 अफसरों को हटाया, सीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उप संचालक को भी सस्पेंड किया

उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव भी बैठक में उपस्थित थे।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बैठक में बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर्स को भी समुचित सूचना दी गई। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर से कोल्ड्रिफ सिरप की जांच रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाये जाने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सिरप के विक्रय को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया। कोल्ड्रिफ दवा लिखने तथा अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से दवा की ‍बिक्री कराने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित किया। दवा निर्माता के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई गई।