MP में 5 साल में फसल का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का संकल्प, ‘किसान का हित ही भाजपा का धर्म’- CM

CM Mohan Yadav: '1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, तब से 2002-2003 तक रहने प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार के 46-47 के कार्यकाल में फसल का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था। अन्नदाता इतना बदहाल था कि उसे बिजली, पानी तक नहीं मिलता था। डिजल से चलने वाले जनरेटर में डिजल भरने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। वो तो भाजपा सरकार ही थी जिसने एमपी में 20 साल के शासन में फसल का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 44 लाख हेक्टेयर कर दिया है।' ये बात सीएम मोहन यादव ने शनिवार को सीएम हाउस में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में कही।