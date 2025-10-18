MP में 5 साल में फसल का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का संकल्प, ‘किसान का हित ही भाजपा का धर्म’- CM

CM Mohan yadav in Kisan abhar Sammelan cm house
CM Mohan Yadav: '1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, तब से 2002-2003 तक रहने प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार के 46-47 के कार्यकाल में फसल का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था। अन्नदाता इतना बदहाल था कि उसे बिजली, पानी तक नहीं मिलता था। डिजल से चलने वाले जनरेटर में डिजल भरने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। वो तो भाजपा सरकार ही थी जिसने एमपी में 20 साल के शासन में फसल का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 44 लाख हेक्टेयर कर दिया है।' ये बात सीएम मोहन यादव ने शनिवार को सीएम हाउस में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में कही।
कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमें इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान का आभार देना चाहिए।
सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित के लिए संकल्पबद्ध है। किसान का हित ही भाजपा का धर्म है। अन्नदाता के पसीने की एक-एक बूंद का महत्व भाजपा जानती है। कैसे हमारे किसान भाई सूरज से आंखे मिलाते हुए, पाला, ओले, बाढ़ आदि झेलते हुए खेतों में काम करते हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बिजली, पानी की व्यवस्था कराई। अब हमारा एक और संकल्प है कि हर किसान घर पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी पहुंचे। क्योंकि जो फसलों को पानी मिल जाए तो फसले सोना हो जाएं और किसान की किस्मत बन जाए।
बता दें कि राजधानी भोपाल में आयोजित इस किसान सम्मेलन में भोपाल, रायसे और उसके आसपास के गांवोंं के 2500 से ज्यादा किसान पहुंचे थे। यहां अल्पाहार के बाद सरकार की ओर से उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।
