भोपाल

MP में 5 साल में फसल का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का संकल्प, 'किसान का हित ही भाजपा का धर्म'- CM

MP News: किसान आभार सम्मेलन में कांग्रेस फूटा सीएम का गुस्सा, बोले कांग्रेस के 46-47 साल के कार्यकाल में जो वो नहीं कर पाई, वो हमारी भाजपा सरकार ने 20 साल में कर दिखाया

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

CM Mohan yadav in Kisan abhar Sammelan cm house

CM Mohan yadav in Kisan abhar Sammelan cm house

CM Mohan Yadav: '1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, तब से 2002-2003 तक रहने प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार के 46-47 के कार्यकाल में फसल का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था। अन्नदाता इतना बदहाल था कि उसे बिजली, पानी तक नहीं मिलता था। डिजल से चलने वाले जनरेटर में डिजल भरने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। वो तो भाजपा सरकार ही थी जिसने एमपी में 20 साल के शासन में फसल का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 44 लाख हेक्टेयर कर दिया है।' ये बात सीएम मोहन यादव ने शनिवार को सीएम हाउस में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में कही।

पूर्व मुख्यमंत्रियों को किया याद

कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमें इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान का आभार देना चाहिए।

अगले 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर होगा रकबा

सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित के लिए संकल्पबद्ध है। किसान का हित ही भाजपा का धर्म है। अन्नदाता के पसीने की एक-एक बूंद का महत्व भाजपा जानती है। कैसे हमारे किसान भाई सूरज से आंखे मिलाते हुए, पाला, ओले, बाढ़ आदि झेलते हुए खेतों में काम करते हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बिजली, पानी की व्यवस्था कराई। अब हमारा एक और संकल्प है कि हर किसान घर पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी पहुंचे। क्योंकि जो फसलों को पानी मिल जाए तो फसले सोना हो जाएं और किसान की किस्मत बन जाए।

बता दें कि राजधानी भोपाल में आयोजित इस किसान सम्मेलन में भोपाल, रायसे और उसके आसपास के गांवोंं के 2500 से ज्यादा किसान पहुंचे थे। यहां अल्पाहार के बाद सरकार की ओर से उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।

लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन
भोपाल
Ladli Behna Yojana 29th installment

Published on:

18 Oct 2025 03:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में 5 साल में फसल का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का संकल्प, 'किसान का हित ही भाजपा का धर्म'- CM

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

सीएम का बड़ा ऐलान, प्रदेशभर में खोली जाएंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान को नहीं होगा कोई नुकसान

Cm mohan Yadav in Kisan Abhar Sammelan cm house bhopal
समाचार

लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन

Ladli Behna Yojana 29th installment
भोपाल

एमपी में ‘पेपरलेस’ होंगे स्टाम्प: अब ‘ई-स्टाम्प’ से होंगे पूरे काम, ट्रैक करने में होगी आसानी

mp paperless stamp
भोपाल

किसान आभार सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम, मुंह से निकला कांग्रेसी नालायक… Watch Video

Cm mohan yadav in mp farmersAbhar sammelan cm house
भोपाल

राजस्थानी बंधेज प्रिंट की पगड़ी पहने सीएम ने किसानों को दी बधाई, कर दी बड़ी घोषणा

MP News
भोपाल
