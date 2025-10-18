लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन

Ladli Behna Yojana: एमपी की करोड़ों लाड़ली बहनों के लिए दिवाली का पर्व करोड़ों खुशियां लाया है। सीएम मोहन यादव ने किसान आभार सम्मेलन में लाड़ली बहना योजना के लिए एक बार फिर घोषणा की है। सीएम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसान मोर्चो को संबोधित करते हुए ये घोषणा कि इस बार लाड़ली बहनों को भी भाईदूज पर शगुन मिलने जा रहा है। उन्हें शगुन के रूप में 250 रुपए की राशि दी जाएगी। बता दें कि सीएम ने पिछले दिनों ही लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त के रूप में 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर किए थे।