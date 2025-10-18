Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन

Ladli Behna Yojana: किसान आभार सम्मेलन में सीएम ने फिर की बड़ी घोषणा, भाईदूज पर खातों में आएगा शगुन...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

Ladli Behna Yojana 29th installment

Ladli Behna Yojana: एमपी की करोड़ों लाड़ली बहनों के लिए दिवाली का पर्व करोड़ों खुशियां लाया है। सीएम मोहन यादव ने किसान आभार सम्मेलन में लाड़ली बहना योजना के लिए एक बार फिर घोषणा की है। सीएम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसान मोर्चो को संबोधित करते हुए ये घोषणा कि इस बार लाड़ली बहनों को भी भाईदूज पर शगुन मिलने जा रहा है। उन्हें शगुन के रूप में 250 रुपए की राशि दी जाएगी। बता दें कि सीएम ने पिछले दिनों ही लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त के रूप में 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर किए थे।

शहडोल में आयोजित हुआ था राज्यस्तरीय कार्यक्रम

बता दें कि इससे पहले भी सीएम (CM Mohan Yadav) कई बार दिवाली की भाईदूज (Bhaidooj) पर 250 रुपए की राशि देने का ऐलान कर चुके थे। 29वीं किस्त के रूप में 1250 रुपए की राशि भेजते हुए भी सीएम ने ऐलान किया था कि अब से लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए भेजे जाएंगे। धीरे-धीरे इस राशि को बढ़ाते हुए 2028 तक 3000 रुपए किया जाएगा। बता दें कि सीएम ने शहडोल में आयोजित लाड़ली बहना महिला सम्मेलन के राज्यस्तरीय कार्यक्रम से ये राशि जारी की थी।

राजस्थानी बंधेज प्रिंट की पगड़ी पहने सीएम ने किसानों को दी बधाई, कर दी बड़ी घोषणा
भोपाल
MP News

Published on:

18 Oct 2025 02:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

