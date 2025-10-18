राजस्थानी बंधेज प्रिंट की पगड़ी पहने सीएम ने किसानों को दी बधाई, कर दी बड़ी घोषणा

बोले हाथ में हल लेकर जो किसान कर सकता है, इसका आनंद किसान पुत्र ही ले सकता है। बोले एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। यहां से 250 से ज्यादा नदियां निकलती हैं। निवाड़, मालवा, भोपाल का क्षेत्र नर्मदा की धारा बहती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी नर्मदा के पानी का प्रयोग ही नहीं करने दिया। कांग्रेस हमेशा बोलती रही कि नर्मदा कहां नीचे बहती है उसे ऊपर की ओर बहाना असंभव है, नामुमकिन है। सीएम ने कहा लेकिन भाजपा ने असंभव को संभव करके दिखाया। कांग्रेस के लोग सुनकर बताएं 1956 में केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर में ही खेती होती थी, ये रकबा 55 साल में भी नहीं बढ़ा। लेकिन हम इसे 44 लाख हेक्टेयर तक लाए। 1956 से 2003 तक कांग्रेस काल में 55 साल में गेहूं 100 रुपए से 500 क्विंटल की एमएसपी तक ही आ पाया, यानी 55 साल में 400 रुपए ही कांग्रेस बढ़ा पाई। और भाजपा ने ने 20 साल में 500 रुपए से 2600 रुपए क्विंटल तक गेहूं का दाम बढ़ाया। बोले