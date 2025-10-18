Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

राजस्थानी बंधेज प्रिंट की पगड़ी पहने सीएम ने किसानों को दी बधाई, कर दी बड़ी घोषणा

MP News: दिवाली से पहले किसानों को मिला बड़ा तोहफा, सीएम मोहन यादव ने भावांतर योजना का लाभ लेने की की अपील, कांग्रेस पर किया जमकर हमला

4 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

MP News

MP News

MP News: सीएम मोहन यादव ने किसान आभार सम्मेलन में किसानों को धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दिवाली पर्व की बधाई दी। उन्होंने किसानों को बलराम का पुत्र बताते हुए कहा कि हमारी असली दिवाली तो गोवर्धन पूजा है, धूमधाम से मनाना। यही नहीं इस सम्मेलन में उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को सोलर पंप के लिए अब 40 फीसदी नहीं बल्कि 10 फीसदी ही देना होगा। बाकी का पैसा सरकार देगी। सीएम की इस घोषणा के बाद सीएम हाउस में मौजूद हजारों किसानों ने सीएम के सम्मान में जयकारे लगाने शुरू कर दिए। स्थिति ये थी कि बीच भाषण में सीएम को रुकना पड़ गया।

जानें और क्या बोले सीएम मोहन यादव

लाल-पीले रंग के राजस्थान की बंधेज प्रिंट की पगड़ी पहने मंच पर पहुंचे उन्होंने किसान मोर्चा का बुलंद आवाज में स्वागत किया। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के भाषण की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने कांग्रेस की नुकसान होने के बाद लंबे इंतजार के बाद मुआवजा राशि देने की पद्धति बदली। आज हम तुरंत पैसे खाते में भेजते हैं।

किसानों की भावना समझती है बीजेपी सरकार- सीएम

उन्होंने कहा कि किसानों की भावना की कद्र अपनी सरकार कर रही है। 2600 रुपए ज्यादा हो जाएगा गेहूं का, हमने हमारे संकल्प पत्र में लिखा था 2700 रुपए, अभी 200 रुपए बढ़ाते हुए 2600 रुपए गेहूं के दिए जा रहे जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्रियों की आई याद।

कांग्रेस पर जमकर बोला हमला

कांग्रेस पर लगाए आरोप, किसी किसान का बेटा सीएम नहीं बना ये पाप कांग्रेस ने किया है, लेकिन भाजपा है जो किसान परिवार के बेटे को भी ऊपर लाना चाहती है। ऐसे किसान जो सूर्य से आंख मिलाकर, ओला, पाला, जान खतरे में डालकर पवित्र मन से पुण्य का काम करते हैं, किसानों को बताया बलराम का पुत्र। इस दौरान सीएम मोहन यादल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तब अचानक उनकी जुबान फिसल गई, उनके मुंह से निकला 'नालायक कांग्रेस।' लेकिन बाद में उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि मुंह से निकल जाएगा, ... लेकिन क्या करें... कांग्रेस के कर्म ही ऐसे हैं।

कांग्रेस गेहूं के दाम 55 साल में 400 रुपए क्विंटल तक ही बढ़ा सकी

बोले हाथ में हल लेकर जो किसान कर सकता है, इसका आनंद किसान पुत्र ही ले सकता है। बोले एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। यहां से 250 से ज्यादा नदियां निकलती हैं। निवाड़, मालवा, भोपाल का क्षेत्र नर्मदा की धारा बहती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी नर्मदा के पानी का प्रयोग ही नहीं करने दिया। कांग्रेस हमेशा बोलती रही कि नर्मदा कहां नीचे बहती है उसे ऊपर की ओर बहाना असंभव है, नामुमकिन है। सीएम ने कहा लेकिन भाजपा ने असंभव को संभव करके दिखाया। कांग्रेस के लोग सुनकर बताएं 1956 में केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर में ही खेती होती थी, ये रकबा 55 साल में भी नहीं बढ़ा। लेकिन हम इसे 44 लाख हेक्टेयर तक लाए। 1956 से 2003 तक कांग्रेस काल में 55 साल में गेहूं 100 रुपए से 500 क्विंटल की एमएसपी तक ही आ पाया, यानी 55 साल में 400 रुपए ही कांग्रेस बढ़ा पाई। और भाजपा ने ने 20 साल में 500 रुपए से 2600 रुपए क्विंटल तक गेहूं का दाम बढ़ाया। बोले

कांग्रेस काल में बदहाल थे किसान-सीएम

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस का शासन काल ऐसा था जब किसान सबसे ज्यादा बदहाल थे। बिजली नहीं मिलती थी, खेती करने के लिए जेनरेटर चलाने पड़ते थे। लेकिन उसे चलाने के लिए पहले डिजल के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज प्रदेशभर में बिजली सरप्लस है, अब किसान अपनी फसल तो बिजली और पानी से सींचता ही है, गांवों में भी 24 घंटे बिजली मिलती है।

सोलर प्लांट खरीदने अब सरकार देगी 90 फीसदी राशि- सीएम

सब्सिडी हम 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन दे रखा है, 12000 किसानों को सब्सिडी मिलती है, साढ़े सात हजार आप भरते हैं, उससे ज्यादा तो सब्सिडी मिल जाती है। नई योजना सोलर पंप की है। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत में साढ़े सात हजार देना। 5 लाख के पंप पर अब किसान 10 फीसदी पैसा देगा और 90 फीसदी सरकार देगी। सीएम ने कहा आज धनतेरस के अवसर पर मैं घोषणा करता हूं क्योंकि किसान के लिए हमारी वचनबद्धता है। उन्होंने कहा कि 2 लाख टेंम्प्रेरी, 20 लाख परमानेंट सोलर पंप हैं। जिनके 3 हॉर्स पावर का है कनेक्शन उन्हें भी 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन 10 फीसदी के हिसाब से पैसे देकर मिलेगा।धरती पुत्र किसानों की सुविधा बढ़ाना हमारा पहला धर्म है।

फसल को पानी मिल जाए तो वो सोना बन जाए, किसानों की जिंदगी बन जाती है

इन सारी योजनाओं को लेकर आज हमारी सरकार बनी तो 44 लाख हेक्टेयर तक रकबा बढ़ा, जो कांग्रेस के शासन काल से कहीं ज्यादा है। आज 52 लाख हेक्टेयर में रकबा बढ़ा पिछले एक साल में। नर्मदा के साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना, कालीसिंध- नदी जोड़ो अभियान से एक - एक खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। यूपी बेल्ट तक, महाराष्ट्र, गुजरात बेल्ट तक एक-एक बूंद किसानों तक पहुंचे, उनकी आय बढ़े, सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली आज है, सूखे खेत को पानी मिल जाए तो फसल सोने की बन जाए, ढंग से उसकी सार संभाल हो तो किसान की जिंदगी बन जाती है।

5 साल में 100 लाख हेक्टेयर करेंगे सिंचाई का रकबा

टमाटर प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, अब हम हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, हर फसल सरकार खरीदेगी, किसी किसान को नुकसान नहीं होगा। प्रदेश भर में स्थापित किया जाएगा। सीहोर, ब्यावरा, शाजापुर के किसानों से भी बात करनी है।

गोवर्धन पूजा असली दिवाली

आज से पांच दिन की दिवाली है, लेकिन सच्ची पूजा तो गोवर्धन पूजा की है। सभी किसानों को गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएंगे। बोले सरकारी स्तर पर गीता जयंती, दीवाली, गोवर्धनपूजा मनाई जाएगी। चित्रकूट रामपथगमन हो रहा है, ओरछा के लोकार्पण करके आया हूं, जब हमारी अयोध्या में रामलला हैं, तो हमारे यहां तो रामराजा के रूप में हैं, अभी भी 200 करोड़ मंजूर किए हैं, ओरछा की सूरत बदल गई।

कृष्ण-सुदामा की दोस्ती का दिया उदाहरण

बोले अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तभी किसान का बेटा भी आगे बढ़ेगा। भगवान कृष्ण ने सिखाया है मित्र को कभी न भूलें, सुनाई कृष्ण सुदामा की कहानी, बोले आंसुओं से पैर धुलाए, सीने से लगा लिया, दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, पीठ पीछे मदद की। ये समाज के लिए सबक है, कि अपने मजबूर मित्र को कभी हाथ न फैलाने दें, पीठ पीछे मदद कर दें। भावांतर योजना की सारी बात आपको बता दी। आराम से फसल बेचें। 2 लाख पंजीयन हुआ, 6 लाख आया, अबकी बार 9 लाख आया। भावांतर फसल को साफ करके ले जाएं, जिनका पंजीयन हुआ बीच का अंतर सरकार देगी। पीएम मोदी की योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं।

लाड़ली बहनों को भाईदूज पर मिलेगा शगुन

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को भी 250 रुपए शगुन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाईदूज के दिन उनके खातों में ये राशि भेजी जाएगी।

