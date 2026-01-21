स्विट्जरलैंड में नए लुक में नजर आए सीएम मोहन यादव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में होंगे शामिल

CM Mohan Yadav- स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम–2026 का आयोजन किया गया है। इस वैश्विक मंच पर मध्यप्रदेश ने भी निवेश के लिए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य का प्रतिनिधिमंडल पिछले दो दिनों से दावोस में ही है। ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल नवाचार, अधोसंरचना विकास और निवेश सहयोग के लिए विश्व की अग्रणी कंपनियों के साथ चर्चा की जा रही है। अब प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम–2026 में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। एमपी की फर्स्ट सेक्रेटरी वीना तिर्की ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। स्विट्जरलैंड में कड़ाके की ठंड में सीएम मोहन यादव जैकेट और पेंट में नजर आए।