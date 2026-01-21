स्विट्जरलैंड में नए लुक में नजर आए सीएम मोहन यादव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में होंगे शामिल

CM Mohan Yadav seen in a new look in Switzerland
CM Mohan Yadav- स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम–2026 का आयोजन किया गया है। इस वैश्विक मंच पर मध्यप्रदेश ने भी निवेश के लिए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य का प्रतिनिधिमंडल पिछले दो दिनों से दावोस में ही है। ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल नवाचार, अधोसंरचना विकास और निवेश सहयोग के लिए विश्व की अग्रणी कंपनियों के साथ चर्चा की जा रही है। अब प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम–2026 में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। एमपी की फर्स्ट सेक्रेटरी वीना तिर्की ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। स्विट्जरलैंड में कड़ाके की ठंड में सीएम मोहन यादव जैकेट और पेंट में नजर आए।
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम–2026 के दूसरे दिन मंगलवार को मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक प्रौद्योगिकी एवं निवेश कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद और सहयोगात्मक बैठकें कीं। यहां प्रदेश के विकास, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी-आधारित आर्थिक वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में एमपी के प्रतिनिधिमंडल ने गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ AI मिशन, क्लाउड डेटा सेंटर, AI इन्फ्रास्ट्रक्चर और कार्बन-फ्री डिजिटल इकोसिस्टम पर सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। ट्री एनर्जी सॉल्यूशंस (TES) के सीईओ मार्को अल्वेरा के साथ राज्य की भविष्य-उन्मुख ऊर्जा नीति के अनुरूप ग्रीन हाइड्रोजन और e-NG आधारित स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई।
दावोस रवाना होने से पहले सीएम मोहन यादव ने कहा कि एमपी में निवेश लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।
मध्यप्रदेश में निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ ही यहां के उत्पादों के लिए बेहतर मार्केट उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।
