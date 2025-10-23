एमपी में 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई, 3 को सस्पेेंड किया, सीएम ने दिखाए कड़े तेवर

MP CM - मध्यप्रदेश में सुशासन स्थापित करने पर राज्य सरकार का जोर है। इसके लिए लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद छोटे, बड़े कार्यों, शिकायतों आदि की समीक्षा करते हैं। गुरुवार को उन्होंने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के निराकरण करवाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से वीसी द्वारा कलेक्टरों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आम जन के कार्य समय पर पूरे करने के लिए कार्य पद्धति को बेहतर बनाने और नए प्रयोगों और नवाचारों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रदेशभर के 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई और 3 कर्मचारियों को सस्पेेंड किया गया।