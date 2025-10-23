Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई, 3 को सस्पेेंड किया, सीएम ने दिखाए कड़े तेवर

MP CM - मध्यप्रदेश में सुशासन स्थापित करने पर राज्य सरकार का जोर है। इसके लिए लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 23, 2025

CM Mohan Yadav takes action against 19 officials and employees

CM Mohan Yadav takes action against 19 officials and employees

MP CM - मध्यप्रदेश में सुशासन स्थापित करने पर राज्य सरकार का जोर है। इसके लिए लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद छोटे, बड़े कार्यों, शिकायतों आदि की समीक्षा करते हैं। गुरुवार को उन्होंने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के निराकरण करवाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से वीसी द्वारा कलेक्टरों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आम जन के कार्य समय पर पूरे करने के लिए कार्य पद्धति को बेहतर बनाने और नए प्रयोगों और नवाचारों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रदेशभर के 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई और 3 कर्मचारियों को सस्पेेंड किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जहां न्यूनतम शिकायतें होंगी, वहां के अधिका​रियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।

समाधान ऑनलाइन समीक्षा के दौरान प्रकरणों में काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त तेवर दिखाते हुए 5 सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की करने के निर्देश दिए।

समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई।

अनूपपुर जिले के आवेदक सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। मामले में ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले के आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया। मंदसौर जिले के आवेदक योगेश द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। डिंडोरी जिले के आवेदक अरूण यादव की सब्सिडी राशि न प्राप्त होने के प्रकरण में बैंक के स्टॉफ की त्रुटि पाने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकरण में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

समग्र आईडी किसी अन्य के आधार से लिंक हो जाने की लापरवाही

मैहर जिले की संजना पटेल की समग्र आईडी किसी अन्य व्यक्ति के आधार से लिंक हो जाने की लापरवाही के लिए चार कर्मचारियों के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने, कारण बताओ नोटिस देने, अन्य कार्यालय में संबद्ध करने और 15 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। जबलपुर जिले की रामदेवी वर्मन के आवेदन पर जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान समाधान ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। इस प्रकरण में तीन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 09:43 pm

Published on:

23 Oct 2025 09:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई, 3 को सस्पेेंड किया, सीएम ने दिखाए कड़े तेवर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बोनस पर बड़ा अपडेट, 1965 के अधिनियम पर अमल के निर्देश जारी

Instructions issued to implement the Act on Bonus in MP
भोपाल

श्री चित्रगुप्त पूजन में बांटी कलम दवात व लक्ष्मी-गणेश का सिक्का, वरिष्ठों का किया सम्मान

Presented Lakshmi-Ganesh coin and pen-inkpot during Chitragupta Puja
भोपाल

23 जिलों में पलटी मारेगा मौसम, imd ने जारी की ‘बारिश’ की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित, 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्री बनाए

MP BJP State President Hemant Khandelwal's Executive Committee Announced
भोपाल

एमपी में 45 चेकिंग प्वाइंट से निगरानी, बना रहे ऑनलाइन चालान, वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें

Vehicle challans being generated online at 45 checking points in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.