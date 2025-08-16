एमपी में बनेगा भव्य राधा कृष्ण मंदिर, जन्माष्टमी पर सीएम का बड़ा ऐलान

महलपुर पाठा मंदिर में स्थापित श्रीकृष्ण, राधा और रुकमणि की खूबसूरत प्रतिमाएं एक ही पत्थर पर उकेरी गई हैं। मंदिर के पुजारी पंडित प्रकाश शुक्ला बताते हैं कि मंदिर 7 सौ साल से भी ज्यादा पुराना है। पहले यहां छोटी सी मढ़िया थीं जिसे 1960 में मंदिर का रूप दिया गया। मंदिर के पास एक बावड़ी भी है। भगवान कृष्ण और राधा का यह मंदिर घने जंगल में है। यहां आकर वृंदावन के निधि वन की सहज ही याद आ जाती है। अब इसे संवारा जा रहा है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर सीएम मोहन यादव ने यहां भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महलपुर पाठा में भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनाएंगे।