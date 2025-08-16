Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में बनेगा भव्य राधा कृष्ण मंदिर, जन्माष्टमी पर सीएम का बड़ा ऐलान

Krisna Mandir- देश-दुनिया की तरह प्रदेश में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) आज धूमधाम से मनाई जा रही है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 16, 2025

CM Mohan Yadav's announcement to build a grand Radha Krishna temple
CM Mohan Yadav's announcement to build a grand Radha Krishna temple

Krisna Mandir- देश-दुनिया की तरह प्रदेश में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) आज धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रदेशभर के कृष्ण मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव रायसेन जिले के विख्यात प्राचीन श्रीराधा-कृष्ण मंदिर में पूजा करने पहुंचे। यहां संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित श्रीकृष्ण पर्व-हलधर महोत्सव एवं लीला पुरुषोत्तम के प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। गैरतगंज तहसील के महलपुर पाठा स्थित यह राधा-कृष्ण मंदिर सात सौ साल से भी ज्यादा पुराना है। सीएम मोहन यादव ने यहां भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की। उन्होंने जिला विकास के लिए प्राचीन किले में बैठक की भी बात कही।

महलपुर पाठा के प्राचीन और प्रसिद्ध राधा-कृष्ण मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहां आला-ऊदल भी पूजन करने आते थे। श्री राधा-कृष्ण मंदिर के साथ यह स्थान ढक्कन मेला के लिए भी जाना जाता है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह करीब 11 बजे महलपुर पाठा (Shriradha Krishna Temple Mahalpur Patha)पहुंचे। जिला प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, स्थानीय विधायक प्रभुराम चौधरी भी उनके साथ थे।

बन जाएगा 'वृंदावन'

महलपुर पाठा मंदिर में स्थापित श्रीकृष्ण, राधा और रुकमणि की खूबसूरत प्रतिमाएं एक ही पत्थर पर उकेरी गई हैं। मंदिर के पुजारी पंडित प्रकाश शुक्ला बताते हैं कि मंदिर 7 सौ साल से भी ज्यादा पुराना है। पहले यहां छोटी सी मढ़िया थीं जिसे 1960 में मंदिर का रूप दिया गया। मंदिर के पास एक बावड़ी भी है। भगवान कृष्ण और राधा का यह मंदिर घने जंगल में है। यहां आकर वृंदावन के निधि वन की सहज ही याद आ जाती है। अब इसे संवारा जा रहा है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर सीएम मोहन यादव ने यहां भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महलपुर पाठा में भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनाएंगे।

किले की भी सुध ली

राधा कृष्ण मंदिर के पास ही जंगल में एक विशाल किले के खंडहर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यहां महल था। इसी के नाम पर गांव का नाम महलपुर पाठा पड़ा। किले की कुछ दीवारें और मीनारें आज भी हैं। सीएम मोहन यादव ने किले की भी सुध ली। उन्होंने कहा कि अगली बार रायसेन के किले में जिले के विकास की बैठक होगी।

खास बात यह है कि सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) मंदिर में पहले भी आ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के उपचुनाव के समय भी यहां आए थे और तक करीब दो सप्ताह तक रुके थे।

महलपुर पाठा में बनेगा भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर

सीएम मोहन यादव ने मंदिर निर्माण के संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा—

महलपुर पाठा में बनेगा भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर …

आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गैरतगंज, जिला रायसेन में 136 करोड़ रुपये से अधिक के 90 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

रायसेन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है, जहाँ युवाओं व महिलाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों की जिंदगी बदलेगी और किसानों को सम्मान मिलेगा।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 04:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बनेगा भव्य राधा कृष्ण मंदिर, जन्माष्टमी पर सीएम का बड़ा ऐलान

