7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

Indore case- जीरामजी योजना पर कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 07, 2026

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

BJP- बीजेपी ने बुधवार को मध्यप्रदेश में सरकार और संगठन की एकजुटता का अहम संदेश दिया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस कान्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने एक स्वर में विपक्ष पर हमला बोला। प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की जी राम जी योजना यानि मनरेगा के नाम पर विरोध के मुद्दे पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की चार प्रमुख जातियां हैं- गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। हमारी सरकार इन्हीं के उत्थान के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में पंजीयन के आधार पर इनकी संख्या तय करेंगे।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के लिए 2026 किसान कल्याण वर्ष है। आने वाला वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे।

जीरामजी योजना का जिक्र करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मनरेगा में 100 काम की गारंटी थी जबकि जीरामजी में 125 की है। इसमें मजदूरों के लिए कई हितकारी प्रावधान किए गए हैं।

15 विभागों की समेकित योजना

सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर तथ्यात्मक बात नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हम जीराम जी को जोड़कर 15 विभागों की समेकित योजना बना रहे हैं। जीरामजी योजना के लिए प्रशासनिक अमला बढ़ाया है।

इंदौर में दूषित पानी से मृतकों की अलग अलग संख्या और राहत राशि को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि एक भी जान जाना दुखद है। प्रशासन ने अभी पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक संख्या तय की है लेकिन यह अंतिम नहीं है। नगर निगम में होनेवाले मृत्यु पंजीयन की संख्या सामने आने पर राहत राशि दी जाएगी।

हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जीरामजी पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी जीरामजी पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। 50 प्रतिशत काम का निर्णय पंचायतें करेंगी। जरूरत के अनुसार काम कराया जाएगा। जीरामजी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि खेती के समय किसान खेती कर सकेंगे और बाकी वक्त में जरूरत पड़ने पर मजदूरी भी कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश
मंदसौर
school holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 05:19 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत, जानिए क्या लगाए आरोप

Jitu Patwari complained to PM Narendra Modi about the state government
भोपाल

54 साल की राजनीति, 20 साल बाद तोड़ी चुप्पी ‘अर्जुन सिंह ने खोला था उस ‘रात का राज’

Arjun Singh revealed the secret of that night untold story
Patrika Special News

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

MP में बनेगा ‘ग्रीनफील्ड हाईवे’, 6-लेन सड़क, 10 राष्ट्रीय राजमार्ग, 42 गांवों को होगा फायदा

greenfield highway
भोपाल

बिना चीर-फाड़ अब वर्चुअली होगा पोस्टमार्टम, AIIMS की पहल से मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत

AIIMS Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.