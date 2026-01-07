इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

BJP- बीजेपी ने बुधवार को मध्यप्रदेश में सरकार और संगठन की एकजुटता का अहम संदेश दिया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस कान्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने एक स्वर में विपक्ष पर हमला बोला। प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की जी राम जी योजना यानि मनरेगा के नाम पर विरोध के मुद्दे पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की चार प्रमुख जातियां हैं- गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। हमारी सरकार इन्हीं के उत्थान के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में पंजीयन के आधार पर इनकी संख्या तय करेंगे।