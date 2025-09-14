Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के सीएम पर बिहार में चुनावी जीत का बड़ा दारोमदार, पटना पहुंचे डॉ. मोहन यादव

CM Mohan Yadav- बिहार में आगामी चुनावों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में तगड़ी फाइट तय है। दोनों ही पक्ष इसके लिए कमर कस चुके हैं।

भोपाल

deepak deewan

Sep 14, 2025

CM Mohan Yadav- बिहार में आगामी चुनावों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में तगड़ी फाइट तय है। दोनों ही पक्ष इसके लिए कमर कस चुके हैं। सीएम नी​तीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और लालू पुत्र तेजस्वी यादव जबर्दस्त चुनौती दे रहे हैं। बिहार में पुन: सरकार बनाने के लिए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी जिन पार्टी नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें एमपी के सीएम मोहन यादव भी हैं। वहां के यादव वोटों को लुभाने और लालू-तेजस्वी यादव की काट के लिए मध्यप्रदेश के यादव मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार बिहार में बीजेपी की चुनावी जीत के लिए सीएम मोहन यादव पर बड़ा दारोमदार है। उन्होंने यह काम शुरु भी कर दिया है। रविवार को वे पटना पहुंचे और यादव समाज के ही कार्यक्रम में शामिल हुए।

पटना में अखिल भारतीय यादव महासभा बिहार के तत्वावधान में भगवान श्रीकृष्ण के विचारों का जनसमरस सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। सम्मेलन में उन्हें सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसमरस सांस्कृतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार के एमपी से सदियों पुराने संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त, अशोक जैसे महान सम्राटों की कर्मभूमि, बुद्ध और महावीर की तपोभूमि, नालंदा व विक्रमशिला की ज्ञान भूमि, बिहार ने हर काल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यह राज्य ज्ञान, धर्म और अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज भी बिहार आए थे। इसलिए भोजपुरी थोड़ी हमारे यहां की भी है। सांस्कृतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में भगवान कृष्ण के नाम पर कोई राज्य है तो वह बिहार ही है।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश में गीता भवन बनवा रही है। जहां भगवान की लीला हुई उन स्थानों को तीर्थ बना रहे हैं।

कृष्ण जन्मभूमि का किया जिक्र

सीएम मोहन यादव ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान राम अयोध्या में मुस्करा रहे हैं तो जमुनाजी का कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है, वो भी आनंद आएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पटना प्रवास के दौरान पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद एवं उनके पुत्र विधायक संजीव श्रीवास्तव के निवास पर पहुंचे जहां उनका भावपूर्ण स्वागत किया गया। पटना प्रवास के दौरान अनेक जनप्रतिनिधियों ने उनसे सौजन्य भेंट की।

बिहार प्रवास पर कई ट्वीट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिहार प्रवास पर कई ट्वीट भी किए। अपने एक्स हेंडल पर भोजपुरी में किए गए एक ट्वीट में उन्होंने लिखा-

आज पटना, बिहार में परंपरागत भोजन दही-चूड़ा के आनंद उठवनी।

एह अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता आ पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी के आशीर्वाद मिलल। संगे-संगे बिहार विधानसभा के सभापति नंदकिशोर यादव जी से भी सौजन्य भेंट भइल।

