एमपी के सीएम पर बिहार में चुनावी जीत का बड़ा दारोमदार, पटना पहुंचे डॉ. मोहन यादव

CM Mohan Yadav- बिहार में आगामी चुनावों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में तगड़ी फाइट तय है। दोनों ही पक्ष इसके लिए कमर कस चुके हैं। सीएम नी​तीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और लालू पुत्र तेजस्वी यादव जबर्दस्त चुनौती दे रहे हैं। बिहार में पुन: सरकार बनाने के लिए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी जिन पार्टी नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें एमपी के सीएम मोहन यादव भी हैं। वहां के यादव वोटों को लुभाने और लालू-तेजस्वी यादव की काट के लिए मध्यप्रदेश के यादव मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार बिहार में बीजेपी की चुनावी जीत के लिए सीएम मोहन यादव पर बड़ा दारोमदार है। उन्होंने यह काम शुरु भी कर दिया है। रविवार को वे पटना पहुंचे और यादव समाज के ही कार्यक्रम में शामिल हुए।