एमपी में किसानों को 1800 करोड़ की सौगात, सीएम का बड़ा ऐलान

CM's big announcement of 1800 crore rupees relief to farmers in MP (AI Generated Image)
Kisan News- एमपी में दीवाली के मौके पर राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित दिखाई दे रही है। सीएम मोहन यादव ने जहां गोवर्धन पर्व कार्यक्रमों में शिरकत कर गौ पूजा की वहीं किसानों को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना और सोलर पंप योजना के लाभों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज के त्योहार सौगात देने का अवसर बन गए हैं। इस क्रम में किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के लिए करोड़ों की राहत राशि दी गई है।
एमपी में भावांतर भुगतान योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। योजना में अधिकारियों को भुगतान के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनसे साफ कहा गया है कि ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों को DBT से भावांतर राशि का भुगतान कर SMS से सूचना भी दें। प्रदेश में सोयाबीन की मंडी में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक बिक्री होगी।
राज्य सरकार सोलर पंप योजना को भी किसानों के लिए बेहद लाभप्रद बता रही है। इसमें सरकार किसानों को सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सहायता दे रही है। अधिकारियों को सब्सिडी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज के त्योहार सौगात देने का अवसर बन गए हैं।
इस क्रम में किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के लिए 1800 करोड़ की राहत राशि दी गई है। विभिन्न जिलों के लाखों किसानों को यह सहायता राशि दी जा चुकी है।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेशभर में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पीला मोजेक जैसी समस्याओं का सर्वे करवाकर किसानों को मदद पहुंचाई गई है। इसके लिए जिलों में आवश्यक प्रबंधन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्नदाता के जीवन में आए कष्ट में उसके साथ मजबूती से खड़ी है।
