Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में किसानों को 1800 करोड़ की सौगात, सीएम का बड़ा ऐलान

Kisan News- एमपी में दीवाली के मौके पर राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित दिखाई दे रही है। सीएम मोहन यादव ने जहां गोवर्धन पर्व कार्यक्रमों में शिरकत कर गौ पूजा की वहीं किसानों को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना और सोलर पंप योजना के लाभों से भी अवगत कराया।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 22, 2025

CM's big announcement of 1800 crore rupees relief to farmers in MP

CM's big announcement of 1800 crore rupees relief to farmers in MP (AI Generated Image)

Kisan News- एमपी में दीवाली के मौके पर राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित दिखाई दे रही है। सीएम मोहन यादव ने जहां गोवर्धन पर्व कार्यक्रमों में शिरकत कर गौ पूजा की वहीं किसानों को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना और सोलर पंप योजना के लाभों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज के त्योहार सौगात देने का अवसर बन गए हैं। इस क्रम में किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के लिए करोड़ों की राहत राशि दी गई है।

एमपी में भावांतर भुगतान योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। योजना में अधिकारियों को भुगतान के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनसे साफ कहा गया है कि ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों को DBT से भावांतर राशि का भुगतान कर SMS से सूचना भी दें। प्रदेश में सोयाबीन की मंडी में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक बिक्री होगी।

राज्य सरकार सोलर पंप योजना को भी किसानों के लिए बेहद लाभप्रद बता रही है। इसमें सरकार किसानों को सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सहायता दे रही है। अधिकारियों को सब्सिडी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

1800 करोड़ का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज के त्योहार सौगात देने का अवसर बन गए हैं।
इस क्रम में किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के लिए 1800 करोड़ की राहत राशि दी गई है। विभिन्न जिलों के ​लाखों किसानों को यह सहायता राशि दी जा चुकी है।

सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेशभर में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पीला मोजेक जैसी समस्याओं का सर्वे करवाकर किसानों को मदद पहुंचाई गई है। इसके लिए जिलों में आवश्यक प्रबंधन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्नदाता के जीवन में आए कष्ट में उसके साथ मजबूती से खड़ी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 09:36 pm

Published on:

22 Oct 2025 09:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में किसानों को 1800 करोड़ की सौगात, सीएम का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ladli Behna Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों को 318 करोड़ की सौगात, बैंक खातों में आएगी भाईदूज की भेंट

318 crore rupees gift for Ladli Behna in MP on Bhai Dooj
भोपाल

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities
भोपाल

एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 21 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट, imd की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

Ladli Behena Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों के लिए मांगी बड़ी सौगात, पूर्व सीएम ने सरकार से की यह मांग

Ladli Behena Yojana
समाचार

‘Wildlife’ बचाने तांत्रिक बने, कभी अपराधियों से लड़ी जंग, महिला वनकर्मियों की हैरतअंगेज-चौंकाने वाली कहानियां

Wildlife ke asli hero patrika special real life challenges interesting stories
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.