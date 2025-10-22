एमपी में किसानों को 1800 करोड़ की सौगात, सीएम का बड़ा ऐलान

Kisan News- एमपी में दीवाली के मौके पर राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित दिखाई दे रही है। सीएम मोहन यादव ने जहां गोवर्धन पर्व कार्यक्रमों में शिरकत कर गौ पूजा की वहीं किसानों को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना और सोलर पंप योजना के लाभों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज के त्योहार सौगात देने का अवसर बन गए हैं। इस क्रम में किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के लिए करोड़ों की राहत राशि दी गई है।