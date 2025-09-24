एमपी में किसानों को मिलेगा 337 करोड़ का बोनस, सीएम ने किया ट्वीट

Balaghat- मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। किसानों के खातों में करोड़ों की राशि अंतरित की जा रही है। प्रदेश के बालाघाट के किसानों को यह सौगात दी गई है। यहां किसानों के खातों में बोनस राशि अंतरित की जाएगी जिससे 6.69 लाख धान उत्पादक लाभान्वित होंगे। बालाघाट के कटंगी में आज बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां 244 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।