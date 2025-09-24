एमपी में किसानों को मिलेगा 337 करोड़ का बोनस, सीएम ने किया ट्वीट

Balaghat- मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। किसानों के खातों में करोड़ों की राशि अंतरित की जा रही है। प्रदेश के बालाघाट के किसानों को यह सौगात दी गई है। यहां किसानों के खातों में बोनस राशि अंतरित की जाएगी जिससे 6.69 लाख धान उत्पादक लाभान्वित होंगे। बालाघाट के कटंगी में आज बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां 244 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।
प्रदेश के धान उपार्जित करने वाले किसानों को आज बड़ी सौगात मिल रही है। बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उन्हें धान का बोनस देंगे। सीएम ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 4 हजार रूपए बोनस देने की घोषणा की थी। इस घोषणा पर आज अमल किया जा रहा है।
किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में हो रहा है। यहां सीएम डॉ. यादव समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 6 लाख 69 हजार धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपए की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में 4315 युवाओं को नियुक्ति-पत्र देंगे। बालाघाट जिले में 244 करोड़ रुपए की लागत के 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में किसान, युवा एकत्रित हुए हैं। बोनस राशि से बालाघाट जिले के ही एक लाख से अधिक किसान लाभांवित होंगे।
कार्यक्रम के कारण कटंगी में यातायात व्यवस्था बदली गई है। प्रमुख रास्ते डायवर्ट किए गए हैं। सिनेमा चौक से कृषि मंडी सिवनी बायपास मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। सिवनी से बालाघाट और कटंगी की ओर जाने वाले वाहनों को लोहमारा-कोडमी-बनेराटोला-बनेरा-सिंगोड़ी-मुंडीवाडा होते हुए भेजा जा रहा है। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पाबंदी है।