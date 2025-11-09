एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी

Cold wave- एमपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर प्रमुख शहरों में ठंड का कई दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदौर में पारा 7 डिग्री पर जा पहुंचा जो​कि पिछले ढाई दशक में नवंबर माह का सबसे कम तापमान रहा। राजधानी भोपाल में भी एक दशक की सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुर रहा है। विभाग का कहना है कि सर्दी का यह सितम कुछ दिनों तक चलता रहेगा। कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।