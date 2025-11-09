एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी

Patrika LogoSwitch to English

एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी

Cold Wave- एमपी में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 09, 2025

एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ ठंड

एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ ठंड- demo pic

Cold wave- एमपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर प्रमुख शहरों में ठंड का कई दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदौर में पारा 7 डिग्री पर जा पहुंचा जो​कि पिछले ढाई दशक में नवंबर माह का सबसे कम तापमान रहा। राजधानी भोपाल में भी एक दशक की सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुर रहा है। विभाग का कहना है कि सर्दी का यह सितम कुछ दिनों तक चलता रहेगा। कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के अनेक शहर शीतलहर की चपेट में हैं। शनिवार रविवार की दरमियानी रात कई प्रमुख शहरों में पारा 7, 8, 9 और 10 डिग्री तक गिर गया। इंदौर और राजगढ़ में जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियश रहा वहीं राजधानी भोपाल में 8 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री और जबलपुर में 9.8 डिग्री सेल्सियश रहा।

हालांकि अपेक्षा के उलट प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 15 डिग्री सेल्सियश रिकार्ड किया गया। इधर रविवार को भी दिनभर भोपाल, देवास, इंदौर, पन्ना, रीवा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, सतना, उज्जैन में कोल्ड वेव का असर देखा गया।

मौसम विभाग का कहना है कि 10 नवंबर को भी प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। करीब डेढ दर्जन जिलो के लिए अलर्ट है। भिंड, भोपाल, छतरपुर, देवास, ग्वालियर, इंदौर, मुरैना, निवाड़ी, पन्ना, राजगढ़, रीवा शाजापुर, सीहोर, टीकमगढ़, सतना और उज्जैन में शीतलहर चलने का अनुमान है।

रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की दास्तां मौसम विभाग के आंकड़े ही बयां कर रहे

नवंबर की रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की दास्तां मौसम विभाग के आंकड़े ही बयां कर रहे हैं। बीती रात जहां प्रमुख शहर ठंड से ठिठुरे वहीं अन्य शहरों में भी तापमान खासा गिरा। सीहोर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री, उमरिया में 9.5 डिग्री, मलाजखंड में 9.6 डिग्री, रीवा में 9.9 डिग्री छिंदवाड़ा में 10 डिग्री, नौगांव में 10.5 डिग्री, मंडला में 10.6 डिग्री, बैतूल में 10.8 डिग्री दर्ज किया गया।

Published on:

09 Nov 2025 06:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी

