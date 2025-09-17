कारगिल युद्ध में अद्वितीय योगदान देने वाले कर्नल का देहांत,पसरा शोक

Colonel RK Nagaich - कारगिल युद्ध को दुनिया के सबसे कठिन संघर्षों में शुमार किया गया है। दुश्मन ने खतरनाक साजिश रची और धोखा देकर हमारे पहाड़ की चोटियों पर जा बैठा। हम नीचे थे लेकिन हार नहीं मानी। भारतीय सैनिक प्राण पण से लड़े, अपनी जान न्यौछावर कर दी लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को पस्त कर दिया। कारगिल युद्ध में जिन हजारों भारतीय सैनिकों और अधिकारियों ने अपना अप्रतिम योगदान दिया उनमें कर्नल आरके नगाइच का नाम भी शामिल है। बुधवार को उनका देहांत हो गया जिससे शोक पसर गया है।