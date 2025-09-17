कारगिल युद्ध में अद्वितीय योगदान देने वाले कर्नल का देहांत,पसरा शोक

Colonel RK Nagaich - कारगिल युद्ध को दुनिया के सबसे कठिन संघर्षों में शुमार किया गया है। दुश्मन ने खतरनाक साजिश रची और धोखा देकर हमारे पहाड़ की चोटियों पर जा बैठा। हम नीचे थे लेकिन हार नहीं मानी। भारतीय सैनिक प्राण पण से लड़े, अपनी जान न्यौछावर कर दी लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को पस्त कर दिया। कारगिल युद्ध में जिन हजारों भारतीय सैनिकों और अधिकारियों ने अपना अप्रतिम योगदान दिया उनमें कर्नल आरके नगाइच का नाम भी शामिल है। बुधवार को उनका देहांत हो गया जिससे शोक पसर गया है।
कर्नल आरके नगाइच को भोपाल के वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। कारगिल युद्ध में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहा है। कर्नल आरके नगाइच के देहांत को अत्यंत दुःखद बताते हुए अनेक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधायक उमाकांत शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने कर्नल नगाइच के देहांत पर शोक व्यक्त किया है।
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
भोपाल के वीर सपूत, कारगिल युद्ध में अद्वितीय योगदान देने वाले कर्नल श्री आर.के. नगाईच जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को ये दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें।
ॐ शांति:!