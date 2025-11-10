एमपी में बदली पुलिस की पोशाक, आयुक्त ने जारी किया आदेश

MP Police- मध्यप्रदेश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले माह अक्टूबर और इस माह यानि नवंबर में अभी तक प्रदेश के अनेक शहरों में सर्दी के कई दशक पुराने रिकार्ड टूट चुके हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से हाड़तोड़ ठंड पड़ रही है। ऐसे में प्रदेश का पुलिस विभाग भी सक्रिय हुआ है। पुलिस जवानों और अधिकारियों को ठंड से बचाने के लिए उनकी पोशाक बदल दी गई है। इस संबंध में भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश पर 10 नवंबर से ही अमल की बात कही गई है।