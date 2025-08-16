एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

mp congress: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अब मध्यप्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। जन्माष्टमी पर कांग्रेस आलाकमान ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। बता दें कि 2028 में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव के लिहाज कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का चयन इस बार अहम माना जा रहा है।
विजय लक्ष्मी तंवर- आगर मालवा
मुकेश पटेल, अलीराजपुर
श्याम कुमार गुड्डू- अनूपपुर
राजेन्द्र कुशवाहा- अशोकनगर सिटी-रूरल
संजय उइके- बालाघाट
ननेश चौधरी- बड़वानी
निलय विनोद डागा- बैतूल
रामषीष बघेल- भिंड रूरल
धर्मेन्द्र भदौरिया- भिंड सिटी
प्रवीण सक्सेना- भोपाल सिटी
अनोखी मान सिंह पटेल- भोपाल ग्रामीण
हर्ष टांक रिंकू- बुरहानपुर शहर
रवींद्र महाजन- बुरहानपुर ग्रामीण
गगन यादव- छतरपुर
विश्वनाथ ओखते- छिंदवाड़ा
मानक पटेल- दमोह
अशोक दांगी- दतिया
शहर प्रयास गौतम- देवास
रूरल मनीष चौधरी- देवास
स्वतंत्र जोशी- धार
ओंकार सिंह मरकाम- डिंडोरी
जयवर्धन सिंह- गुना
(खबर अपडेट की जा रही है)