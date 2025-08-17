NCERT पाठ्यक्रम में देश विभाजन का जिम्मेदार ठहराए जाने पर भड़की कांग्रेस, पूर्व मंत्री बोले- ये थे असल जिम्मेदार

दरअसल, एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है। इस मॉड्यूल में भारत के बंटवारे के लिए तीन प्रमुख जिम्मेदारों के रूप में जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया। मॉड्यूल में 'बंटवारे के दोषी' नामक संस्करण के तहत कहा गया कि, 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ। इसके लिए तीन तत्व जिम्मेदार थे। पहला जिम्मेदार जिन्ना को ठहराया गया, जिन्होंने बंटवारे की मांग की। दूसरा जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया, जिसने मांग स्वीकार की और तीसरा जिम्मेदार तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन जिसने बंटवारा किया। कक्षा छठवीं से 12वीं तक के लिए दो माड्यूल हैं।