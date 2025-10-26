बिहार में जीत के लिए कांग्रेस ने एमपी के दो नेताओं को दिया बड़ा दायित्व

Bihar- बिहार के विधानसभा चुनावों पर देशभर की नजर है। यहां एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। दोनों ही पक्षोें के नेता प्रचार में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते। इसके मद्देनजर एमपी के बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी बिहार बुलाया जा रहा है। बीजेपी से जहां सीएम मोहन यादव ने स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मा संभाल लिया है वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को बिहार में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार का दायित्व दिया गया है।