दल-बदल कानून की जद में आ चुकीं निर्मला सप्रे, जाएगी विधायकी, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

Nirmala sapre - एमपी के बीना की विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कांग्रेस की इस विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसपर प्रदेश के हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत केस चल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए विधायक निर्मला सप्रे से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता प्रदीप राय ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि निर्मला सप्रे की विधायकी जाना तय है। वे दलबदल विरोधी कानून की जद में आ चुकी हैं।