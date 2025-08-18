यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से खड़ा किसान, एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सांसद, कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो

Farmers- मध्यप्रदेश में खाद की जबर्दस्त किल्लत है। प्रदेशभर में यूरिया के लिए हाहाकार मच रहा है। छिंदवाड़ा में भी यही हाल हैं। किसानों रोज लंबी लाइनों में लगता है पर आखिरकार मायूस होकर लौट जाता है। इलाके में यूरिया की मारामारी और किसानों की परेशानी पर कांग्रेस के पूर्व सांसद नकुलनाथ और उनके पिता पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोष जताया है। पिता पुत्र ने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने तो बेहद तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा-पांढुर्णा का किसान यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा हो रहा है और सांसद विवेक बंटी साहू एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात भी कही है।