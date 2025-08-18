यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से खड़ा किसान, एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सांसद, कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो

Farmers- मध्यप्रदेश में खाद की जबर्दस्त किल्लत है। प्रदेशभर में यूरिया के लिए हाहाकार मच रहा है। छिंदवाड़ा में भी यही हाल हैं। किसानों रोज लंबी लाइनों में लगता है पर आखिरकार मायूस होकर लौट जाता है। इलाके में यूरिया की मारामारी और किसानों की परेशानी पर कांग्रेस के पूर्व सांसद नकुलनाथ और उनके पिता पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोष जताया है। पिता पुत्र ने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने तो बेहद तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा-पांढुर्णा का किसान यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा हो रहा है और सांसद विवेक बंटी साहू एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात भी कही है।
एमपी में यूरिया के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में इसके लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके पुत्र पूर्व सांसद नकुलनाथ नेे आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नकुलनाथ ने इस मुद्दे पर बीजेपी और स्थानीय सांसद विवेक बंटी साहू को घेरा। उन्होंने कहा कि सांसद के निवास के पास ही किसानों को खाद के लिए चक्काजाम करना पड़ रहा है पर उन्हें ये दृश्य नहीं दिख रहा।
पूर्व सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी और स्थानीय सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद विवेक बंटी साहू आराम से एसी हॉल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि “छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में यूरिया की कोई कमी नहीं है।” जबकि हकीकत यह है कि छिंदवाड़ा-पांढुर्णा का हर एक किसान यूरिया के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा हो रहा है, लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा।
नकुलनाथ ने यूरिया के लिए आंदोलन करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त को जेल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा में आंदोलन का शंखनाद करेगी। सुबह 11 बजे से सरकार के खिलाफ़ यह आंदोलन शुरु होगा।
मैं और कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त प्रातः 11 बजे जेल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा में इस निकम्मी और किसान विरोधी सरकार के खिलाफ़ आन्दोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं।
