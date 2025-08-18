Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से खड़ा किसान, एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सांसद, कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो

Farmers- मध्यप्रदेश में खाद की जबर्दस्त किल्लत है। प्रदेशभर में यूरिया के लिए हाहाकार मच रहा है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 18, 2025

Congress posted video on farmers' problems for urea
Congress posted video on farmers' problems for urea- Demo Image

Farmers- मध्यप्रदेश में खाद की जबर्दस्त किल्लत है। प्रदेशभर में यूरिया के लिए हाहाकार मच रहा है। छिंदवाड़ा में भी यही हाल हैं। किसानों रोज लंबी लाइनों में लगता है पर आखिरकार मायूस होकर लौट जाता है। इलाके में यूरिया की मारामारी और किसानों की परेशानी पर कांग्रेस के पूर्व सांसद नकुलनाथ और उनके पिता पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोष जताया है। पिता पुत्र ने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने तो बेहद तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा-पांढुर्णा का किसान यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा हो रहा है और सांसद विवेक बंटी साहू एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात भी कही है।

एमपी में यूरिया के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में इसके लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके पुत्र पूर्व सांसद नकुलनाथ नेे आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नकुलनाथ ने इस मुद्दे पर बीजेपी और स्थानीय सांसद विवेक बंटी साहू को घेरा। उन्होंने कहा कि सांसद के निवास के पास ही किसानों को खाद के लिए चक्काजाम करना पड़ रहा है पर उन्हें ये दृश्य नहीं दिख रहा।

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी और स्थानीय सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद विवेक बंटी साहू आराम से एसी हॉल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि “छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में यूरिया की कोई कमी नहीं है।” जबकि हकीकत यह है कि छिंदवाड़ा-पांढुर्णा का हर एक किसान यूरिया के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा हो रहा है, लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा।

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार
भोपाल
Two officers suspended for insulting the tricolor in MP

नकुलनाथ ने यूरिया के लिए आंदोलन करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त को जेल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा में आंदोलन का शंखनाद करेगी। सुबह 11 बजे से सरकार के खिलाफ़ यह आंदोलन शुरु होगा।

छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में यूरिया की परेशानी पर नकुलनाथ का ट्वीट-

आज छिंदवाड़ा-पांढुर्णा का हर एक किसान यूरिया के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है।
सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा है, लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा – किसानों के हिस्से में मिल रही हैं तो सिर्फ़ शासन-प्रशासन की लाठियां।

कल सांसद विवेक बंटी साहू आराम से एसी हॉल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि “छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में यूरिया की कोई कमी नहीं है।”

महोदय, आपके निवास से कुछ ही दूरी पर किसान यूरिया के लिए चक्काजाम कर रहे हैं, ये दृश्य क्या आपकी आंखें नहीं खोल पा रहे?

भाजपा ने कहा था कि छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास दुगुनी गति से होगा।

किसानों की बदहाली, कतारों में मजबूरी, और लाठियों की चोट – क्या यही भाजपा का विकास है?

भाजपा की सरकार यह बात अच्छी तरह समझ ले कि नकुल नाथ और कांग्रेस छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के परिवारजनों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े हैं।

अगर छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के परिवार पर ज़रा भी आंच आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे।

मैं और कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त प्रातः 11 बजे जेल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा में इस निकम्मी और किसान विरोधी सरकार के खिलाफ़ आन्दोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं।

छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के परिवारजनों! मैं वचन देता हूँ कि आपके ऊपर होने वाला हर प्रहार, नकुल नाथ की आत्मा पर प्रहार होगा – और उसका जवाब ईंट का नहीं, पत्थर से दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मची खलबली
समाचार
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 03:23 pm

Published on:

18 Aug 2025 03:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से खड़ा किसान, एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सांसद, कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.