अपने 4 वेयरहाउसों में फंसे जीतू पटवारी, कई ब्यूरोक्रेट भी कर रहे मोटी कमाई, अब होगी कार्रवाई

Jitu Patwari -मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में वेयरहाउसेस हैं। प्रदेश के ज्यादातर नेताओं का पैसा इनमें लगा है। वेयरहाउसेस से कई ब्यूरोक्रेट भी जुड़े हैं। नेताओं और अधिकारियों का यह गठजोड़ सरकारी अनाज के भंडारण के नाम पर खूब कमाई कर रहा है। रसूखदारों के अधिकांश वेयरहाउस में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे ही मामले में अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी फंस गए हैं। मप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच ने आरोप लगाया कि उनके 4 वेयर हाउसों में नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। नगाइच ने जीतू पटवारी Jitu Patwari के वेयरहाउसेस का दौरा कर ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा है।