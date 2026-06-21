रात 3 बजे बाइक पर आए संदिग्ध, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के घर में घुसे, भोपाल में मची हलचल

Union Home Ministry - भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र के दानिशकुंज में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अफसर के घर देर रात कुछ संदिग्ध घुसे। रात करीब 3 बजे बदमाश बाइक पर आए। उन्होंने अधिकारी के घर से 25 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। महाकाल दर्शन के लिए गया परिवार जब लौटकर आया तो वारदात का पता चला। सीसीटीवी को खंगाला तो संदिग्ध दिख गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ​वरिष्ठ अफसर होने के कारण हलचल मच गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इधर शनिवार को अफसर ने परिवार सहित पुलिस आयुक्त संजय कुमार से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद डीसीपी आदर्शकांत शुक्ला ने घटनास्थल पर जाकर मौका- मुआयना किया।