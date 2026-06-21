21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रात 3 बजे बाइक पर आए संदिग्ध, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के घर में घुसे, भोपाल में मची हलचल

Union Home Ministry official in Bhopal- पुलिस आयुक्त से परिजनों ने शनिवार को की मुलाकात, महाकाल दर्शन को उज्जैन गया था परिवार तब हुई वारदात, गृह मंत्रालय के अधिकारी के घर से 25 लाख के आभूषण चोरी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 21, 2026

Suspects break into the home of a Union Home Ministry official in Bhopal

Suspects break into the home of a Union Home Ministry official in Bhopal- Demo Pic

Union Home Ministry - भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र के दानिशकुंज में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अफसर के घर देर रात कुछ संदिग्ध घुसे। रात करीब 3 बजे बदमाश बाइक पर आए। उन्होंने अधिकारी के घर से 25 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। महाकाल दर्शन के लिए गया परिवार जब लौटकर आया तो वारदात का पता चला। सीसीटीवी को खंगाला तो संदिग्ध दिख गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ​वरिष्ठ अफसर होने के कारण हलचल मच गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इधर शनिवार को अफसर ने परिवार सहित पुलिस आयुक्त संजय कुमार से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद डीसीपी आदर्शकांत शुक्ला ने घटनास्थल पर जाकर मौका- मुआयना किया।

सेंट्रल लॉकिंग तोड़ घुसे संदिग्ध:

पुलिस के मुताबिक, दानिशकुंज निवासी अरुण कुमार राय केंद्रीय गृह मंत्रालय में अधिकारी हैं, जबकि पत्नी ममता राय भाजपा नेता हैं। उन्होंने बताया, गुरुवार को वह परिवार के साथ उज्जैन गई थीं। गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात में बदमाश सेंट्रल लॉकिंग तोड़कर घर में घुसे 5 अलमारियों के ताले तोड़कर 25 लाख रुपए के सोने- चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए।

रात 3 से 5 बजे तक घूमते दिखे संदिग्ध

ममता राय ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध कैद हुए हैं। वह घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध बाइक सवार रात 3 बजे से लेकर 5 बजे तक घर के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस को भी फुटेज मिल गए हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

कोलार पुलिस ने ममता राय के भतीजे विजय कुमार की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की तलाश के लिए पड़ताल जारी है।

इसी इलाके में लूटी थी महिला से चेन:

बता दें, दानिशकुंज डीके 1 में ही सरिता राजहंस से गुरुवार सुबह 4.30 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान एक 20-22 वर्षीय युवक ने चेन व पेंडेंट लूट लिए थे। चोरी हुए स्थान ये यह घटनास्थल कुछ कदमों की दूरी पर है। सरिता के पति सत्यानंद राजहंस बीएसएनएल, मप्र में सीजीएम) पद से सेवानिवृत्त हैं।

प्रमुख बिंदु

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के घर घुसे संदिग्ध
25 लाख के आभूषण किए चोरी
महाकाल दर्शन को गया था परिवार
उज्जैन से लौटे तब पता चली वारदात
पुलिस आयुक्त से मिले अधिकारी
परिजनों सहित शनिवार को मुलाकात की
गृह मंत्रालय में हलचल

“डिप्रेशन में आ गई ऑफिसर की बेटी, कम कर दिया था खाना” इंदौर में ही थे पिता पर बचा नहीं सके

ये भी पढ़ें
Officer daughter Avantika falls into depression in Indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jun 2026 09:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रात 3 बजे बाइक पर आए संदिग्ध, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के घर में घुसे, भोपाल में मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के दो परीक्षा केंद्र सबसे संवेदनशील, NEET के लिए सीआइएसएफ को भी लगाया

neet
भोपाल

पहले कोख उजड़ी, फिर ‘ममता’ की भी थमीं सांसें, कीचड़ में दो किमी पैदल चली जबलपुर की गर्भवती

Mamta from Jabalpur walked two kilometers through the mud
भोपाल

एमपी में सुपर संडे की धूम: योग से फिटनेस, संगीत से सुकून और फादर्स-डे पर पापा को दिल से धन्यवाद

MP Super Sunday Buzz
भोपाल

बैंक से परीक्षा केंद्र तक फैली पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्स, भोपाल में चुुनाव की तरह सख्ती

Re NEET Exam 2026
भोपाल

घर की छत और सूरज के ‘योग’ से पैदा हो रही 1000 मेगावाट बिजली, उपभोक्ता से उत्पादक बन रहे एमपी के लोग

1000 MW electricity generate
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.