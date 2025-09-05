उमंग सिंघार ने बड़े नेताओं की शह पर दिया बयान! जानिए ‘आदिवासी हैं, हिंदू नहीं’ पर क्या कह रही कांग्रेस

Umang Singar- मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार फिर सुर्खियों में हैं। बुधवार को छिंदवाड़ा में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि देशभर में बवाल मच गया। यहां आयोजित राष्ट्रीय करमा पूजा और आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में उमंग सिंघार ने कहा- गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। उनके इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। सीएम मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अनेक बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा से ही हिंदू व हिंदुत्व का अपमान करते आए हैं। इधर तमाम आलोचनाओं के बाद भी उमंग सिंघार अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने यह तक कहा कि पार्टी के बड़े नेता उनके इस बयान के समर्थन में हैं। एमपी कांग्रेस के मीडिया हेड मुकेश नायक ने भी इस बात की तस्दीक की है। नायक का कहना है कि सिंघार ने आदिवासियों के हक की बात कही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
बीजेपी के जबर्दस्त हमले के बाद भी उमंग सिंघार 'आदिवासी हिंदू नहीं' वाले अपने बयान पर कायम हैं। शुक्रवार को उन्होंने फिर दोहराया कि हिंदू एक्ट और मैरिज एक्ट में आदिवासियों को अलग रखा गया है। मैंने पूरी तरह संविधान सम्मत बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे संबंधित कई फैसले दिए हैं।
एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा- क्या बीजेपी संविधान बदलना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है?
उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि संघ व बीजेपी, हमें हिंदू मानती है तो 24 घंटे में किसी आदिवासी को सरसंघचालक बना दे। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति पूजक हैं, किसी धर्म का अनादर नहीं करते। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की मनुवादी सोच है।
कयास लगाए जा रहे थे कि उमंग सिंघार के इस बयान से कांग्रेस के हिंदू वोटर्स नाराज हो सकते हैं। यह भी माना जा रहा था कि इससे पार्टी में भी असहमति के स्वर उभर सकते हैं पर इसके उलट उमंग सिंघार ने दावा किया कि सभी वरिष्ठ नेता मेरे समर्थन में हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के वरिष्ठ नेता और एमपी कांग्रेस के मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने भी यही बात कही। उन्होंने उमंग सिंघार के बयान के प्रति कांग्रेसजनों का समर्थन दोहराया। मुकेश नायक ने कहा उमंग सिंघार ने कुछ गलत नहीं कहा है। बीजेपी केवल हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रही है, और कुछ नहीं।