उमंग सिंघार ने बड़े नेताओं की शह पर दिया बयान! जानिए ‘आदिवासी हैं, हिंदू नहीं’ पर क्या कह रही कांग्रेस

Umang Singar- मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार फिर सुर्खियों में हैं। बुधवार को छिंदवाड़ा में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि देशभर में बवाल मच गया। यहां आयोजित राष्ट्रीय करमा पूजा और आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में उमंग सिंघार ने कहा- गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। उनके इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। सीएम मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अनेक बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा से ही हिंदू व हिंदुत्व का अपमान करते आए हैं। इधर तमाम आलोचनाओं के बाद भी उमंग सिंघार अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने यह तक कहा कि पार्टी के बड़े नेता उनके इस बयान के समर्थन में हैं। एमपी कांग्रेस के मीडिया हेड मुकेश नायक ने भी इस बात की तस्दीक की है। नायक का कहना है कि सिंघार ने आदिवासियों के हक की बात कही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।