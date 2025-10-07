कफ सिरप से 4 और बच्चों की सांसे उखड़ीं, नहीं थम रहा मासूमों की मौत का सिलसिला

Cough syrup colddriff एमपी में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से मासूमों की मौत का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। छिंदवाड़ा और बैतूल के कई बच्चों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को नागपुर में भर्ती छिंदवाड़ा के एक और बच्चे वेदांश ने दम तोड़ दिया। 3 साल के वेदांश की किडनी फेल होने से मौत हुई। तहसीलदार रमेश चौकसे ने वेदांश पवार मौत की पुष्टि की। छिंदवाड़ा जिले में यह 18वीं मौत है। मंगलवार को ही छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव की दो साल की जयुषा यदुवंशी और 3 साल के वेदांत काकुड़िया की नागपुर में ही इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि वेदांत की मौत की वजह की जांच चल रही है। सोमवार रात को तामिया के जूनापानी गांव की डेढ़ साल की बच्ची धानी डेहरिया की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मृत बच्चों का आंकड़ा अब 20 पर पहुंच गया है। दो बच्चों की मौत बैतूल जिले में हुई है।