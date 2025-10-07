कफ सिरप से 4 और बच्चों की सांसे उखड़ीं, नहीं थम रहा मासूमों की मौत का सिलसिला

Cough syrup coldrift kills 4 more children in Madhya Pradesh
Cough syrup colddriff एमपी में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से मासूमों की मौत का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। छिंदवाड़ा और बैतूल के कई बच्चों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को नागपुर में भर्ती छिंदवाड़ा के एक और बच्चे वेदांश ने दम तोड़ दिया। 3 साल के वेदांश की किडनी फेल होने से मौत हुई। तहसीलदार रमेश चौकसे ने वेदांश पवार मौत की पुष्टि की। छिंदवाड़ा जिले में यह 18वीं मौत है। मंगलवार को ही छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव की दो साल की जयुषा यदुवंशी और 3 साल के वेदांत काकुड़िया की नागपुर में ही इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि वेदांत की मौत की वजह की जांच चल रही है। सोमवार रात को तामिया के जूनापानी गांव की डेढ़ साल की बच्ची धानी डेहरिया की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मृत बच्चों का आंकड़ा अब 20 पर पहुंच गया है। दो बच्चों की मौत बैतूल जिले में हुई है।
जैसे जैसे कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे राज्य सरकार पर कांग्रेस के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश सरकार पर कफ सिरप पर 40 प्रतिशत तक कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए जल्द से जल्द कड़े नियम बनाने की बात कही। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें नेताओं ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में परासिया विधायक सोहन लाल बाल्मीकि ने मध्यप्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल को बच्चों की मौतों का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में छोटे-छोटे मामलों में लोगों का घर तुड़वानेवाली सरकार क्या इन बच्चों की हत्या के जिम्मेदार उपमुख्यमंत्री के घर पर बुलडोजर चलाएगी?
इधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागपुर के अस्पतालों में भर्ती बच्चों के उपचार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित एम्स अस्पताल,कलर्स हॉस्पिटल, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और गेटवेल हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज चल रहा है। सीएम डॉ. यादव ने 9 बच्चों के उपचार के लिए प्रभावित परिवारों को राशि उपलब्ध करवाने को कहा है।
