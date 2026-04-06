विधायक मुकेश मल्होत्रा- राजेंद्र भारती ही नहीं, कोर्ट में फंसे हैं 5 दर्जन माननीय, कभी भी गिर सकती है गाज

MP MLA- एमपी के विधायक मुकेश मल्होत्रा और राजेंद्र भारती के खिलाफ आए कोर्ट के फैसलों ने प्रदेश के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के अनेक माननीय कोर्ट केस में फंसे हैं। विपरीत फैसला आने पर उनकी विधायकी पर कभी भी गाज गिर सकती है। मध्यप्रदेश MP के पांच दर्जन से ज्यादा माननीयों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में केस पहुंचे हैं। इनमें कुछ में तो फैसला आया, लेकिन अधिकांश में मामला लंबित ही हैं। भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी मामले अभी लंबित हैं। प्रदेश के भाजपा-कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर केस चल रहे हैं। इस प्रकार एमपी-एमएलए कोर्ट में कई नेताओं का राजनैतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है।