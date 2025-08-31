एमपी में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस पर बड़ा अपडेट, कभी भी आ सकता है कोर्ट का समन

Mobile- मध्यप्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है पर कई मालिकों के पुराने नंबर दर्ज हैं। कई वाहनों में डीलर ने मालिकों की बजाए अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया है। ऐसे में संबंधित वाहन के चालान आदि कटने पर वाहन मालिकों को सूचना ही नहीं पाती है। चालान का भुगतान नहीं करने पर ऐसे वाहन मालिकों को न केवल परिवहन विभाग की सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है बल्कि न्यायालयीन कार्रवाई की जाने पर उन्हें कोर्ट का समन भी आ सकता है। इससे बचने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है जिसके लिए विभाग ने अभियान चालू कर दिया है।