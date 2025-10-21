चक्रवातीय तूफान एक्टिव; एमपी में अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश, IMD का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Photo Source- Patrika)
Rain Alert In MP :मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है। लेकिन, इसी बीच मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश में अगले 4 दिन तक कई जिले में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सूबे के भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में पानी गिरने की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग की मानें तो दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। जिसके चलते अगले चार दिन तक मध्यप्रदेश का मौसम बदला रहेगा। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, सिवनी, बैतूल, डिंडोरी, बालाघाट और मंडला में बूंदाबांदी और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। 23 और 24 अक्टूबर को भी दक्षिणी हिस्से के जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक बनी रहेगी।
सोमवार को प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में बादल छाए रहे। ऐसे मं अक्टूबर माह में भी मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ सुबह और रात में हल्की ठंड तो दिन में धूप का असर देखने को मिल रहा है। जबकि, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेशभर में तेज ठंड का दौर शुरू होने की संभावना है।
रविवार-सोमवार की रात में कई शहरों में रात का पारा लुढ़का है। ज्यादातर जिलों का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा, जिसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, खंडवा, खजुराहो, खरगोन, उमरिया, सतना, टीकमगढ़, पचमढ़ी, बैतूल, गुना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, नौगांव, मंडला, सागर, मलाजखंड और रीवा शामिल है।
छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा रहा, यहां 16.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जबकि राजगढ़ में 16.6 डिग्री रहा। वहीं भोपाल में 17.2 डिग्री, इंदौर में 20.2 डिग्री, ग्वालियर में 20.5 और उज्जैन में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
