चक्रवातीय तूफान एक्टिव; एमपी में अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश, IMD का अलर्ट

सोमवार को प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में बादल छाए रहे। ऐसे मं अक्टूबर माह में भी मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ सुबह और रात में हल्की ठंड तो दिन में धूप का असर देखने को मिल रहा है। जबकि, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेशभर में तेज ठंड का दौर शुरू होने की संभावना है।