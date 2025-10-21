Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

चक्रवातीय तूफान एक्टिव; एमपी में अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश, IMD का अलर्ट

Rain Alert In MP : दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने से प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, प्रदेश के कई जिलों में तापमान भी गिरा है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 21, 2025

Rain Alert In MP

बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Photo Source- Patrika)

Rain Alert In MP :मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है। लेकिन, इसी बीच मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश में अगले 4 दिन तक कई जिले में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सूबे के भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में पानी गिरने की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग की मानें तो दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। जिसके चलते अगले चार दिन तक मध्यप्रदेश का मौसम बदला रहेगा। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, सिवनी, बैतूल, डिंडोरी, बालाघाट और मंडला में बूंदाबांदी और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। 23 और 24 अक्टूबर को भी दक्षिणी हिस्से के जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक बनी रहेगी।

सुबह और रात में बढ़ी ठंड

सोमवार को प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में बादल छाए रहे। ऐसे मं अक्टूबर माह में भी मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ सुबह और रात में हल्की ठंड तो दिन में धूप का असर देखने को मिल रहा है। जबकि, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेशभर में तेज ठंड का दौर शुरू होने की संभावना है।

20 डिग्री से नीचे गिरा इन शहरों में तापमान

रविवार-सोमवार की रात में कई शहरों में रात का पारा लुढ़का है। ज्यादातर जिलों का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा, जिसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, खंडवा, खजुराहो, खरगोन, उमरिया, सतना, टीकमगढ़, पचमढ़ी, बैतूल, गुना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, नौगांव, मंडला, सागर, मलाजखंड और रीवा शामिल है।

सबसे ठंडा रहा ये जिला

छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा रहा, यहां 16.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जबकि राजगढ़ में 16.6 डिग्री रहा। वहीं भोपाल में 17.2 डिग्री, इंदौर में 20.2 डिग्री, ग्वालियर में 20.5 और उज्जैन में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

बाजार में हजारों लोग कर रहे थे दिवाली की शॉपिंग, अचानक हो गई 2 सांडों में लड़ाई, हैरतंगेज वीडियो वायरल
कटनी
Bull Fight

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 08:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / चक्रवातीय तूफान एक्टिव; एमपी में अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश, IMD का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं पात्र हूं, लेकिन लाड़ली बहना योजना का नहीं मिल रहा लाभ’, सरकारी विभागों में शिकायतों का अंबार

Madhya Pradesh news
भोपाल

लाड़ली बहना योजना के 1.26 करोड़ खाते होंगे फुल, भाईदूज पर सीएम भेजेंगे शगुन

Ladli Behna Yojana 2025 Bhaidooj
भोपाल

एमपी में गोवर्धन पर्व की धूम, गौशालाओं में मंत्री-विधायक करेंगे पूजा

Govardhan Festival
भोपाल

एमपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह का बड़ा ऐलान, किस्से कहानियों में बताएंगे प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की बातें

Shivraj Singh will reveal new things about his private and public life
भोपाल

सीएम मोहन यादव ने की लक्ष्मी पूजा, इस शहर में मनाएंगे दीवाली

CM Mohan Yadav will celebrate Diwali in Ujjain
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.