बाजार में हजारों लोग कर रहे थे दिवाली की शॉपिंग, अचानक हो गई 2 सांडों में लड़ाई, हैरतंगेज वीडियो वायरल

स्टेशन रोड पर दो सांडों की लड़ाई से हड़कंप (Photo Source- Patrika)
Bull Fight : दीपावली जैसे बड़े पर्व पर मध्य प्रदेश के कटनी शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक स्टेशन रोड पर लगे दिवाली के भव्य बाजार में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक ही यहां दो सांडों के बीच लड़ाई शुरु हो गई। हैरानी की बात ये रही कि, सांडों की लड़ाई के वक्त बाजार शहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों तक से आए ग्राहकों से भरा था। इससे पहले की लोग कुछ समझ पाते सांडों की भिड़ंत उग्र हो गई, फिर जो हुआ उसके बाद काफी देर तक मौके पर मची भगदड़ और लोगों की चीख-पुकार की आवाजें ही सुनाई देती रहीं।
इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियोज भी सामने आए, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे हैं। भरे बाजार में हुई सांडों की भिड़ंत ने सड़क पर लगी कई दुकानों को नष्ट कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि, सांडों के बीच ठीक उस समय लड़ाई शुरु हुई, जब सभी दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानें पूरी तरह भरकर सजाई ही थीं। इससे पहले की उनकी कुछ ग्राहकी हो पाती लड़ते सांडों ने दुकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यही नहीं, बचा कुचा सामान जान बचाकर भागते लोगों की भगदड़ से तितर बितर होकर सड़क पर फैल गया है। दुकानदारों के अनुसार, इस घटनाक्रम में उनका भारी नुकसान हुआ है। यूं कहें कि, उनकी साल भर की कमाई ही प्रभावित हो गई।
सांडों की लड़ाई में मार्ग से गुजरने वालों और खरीदारी करने आए लोग जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आए। इस दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ दुकान लगाए बैठे दुकानदारों की मिठाई, बताशा और पूजन सामग्री की दुकानें सड़क पर बुरी तरह बिखर गईं।
दीपावली की खरीददारी के चलते बाजार खचाखच भरा था। तभी दो आवारा सांडों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन सांडों ने दुकानों के बीच घुसकर उत्पात मचा दिया। कई दुकानों के स्टॉल पलट गए, जबकि कुछ महिलाएं और बच्चे बाल-बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि, दोनों सांड करीब 20 मिनट लड़ते रहे, लेकिन नगर निगम की हांका टीम सूचना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची। तब तक दर्जनों दुकानों का सामान नष्ट हो चुका था, जबकि भगदड़ में लोग इधर-उधर भाग चुके थे। बताया जा रहा है कि, भगदड़ में कई लोग चोटिल भी हुए हैं।
घटना के बाद नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने कहा कि, नगर निगम की हांका टीम सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। शहर के कई इलाकों स्टेशन रोड, गांधी द्वार, गोलबाजार और मुख्य मार्ग में आए दिन आवारा पशु खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि, दीपावली जैसे त्योहार के दौरान जब बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, तब हांका टीम को विशेष सतर्क रहना चाहिए था। आईएएस आयुक्त की पदस्थापना के बाद भी नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार नजर नहीं आ रहा।
बताशा, मिठाई, फूलमाला और पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर सांडों की टक्कर से सारा सामान बिखर गया। एक दुकानदार ने बताया कि, त्योहार के दिन इतनी मेहनत से दुकान लगाई थी, पर चंद मिनटों में सबकुछ उजड़ गया। नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि वो इस घटना की जांच करें और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें। साथ ही, आवारा पशुओं की समस्या पर स्थाई समाधान निकाला जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। कटनी जैसे व्यस्त शहर में त्योहारों के दौरान हुई इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। अब देखना ये है कि, निगम प्रशासन इस लापरवाही को लेकर क्या ठोस कदम उठाता है?
