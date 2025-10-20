बाजार में हजारों लोग कर रहे थे दिवाली की शॉपिंग, अचानक हो गई 2 सांडों में लड़ाई, हैरतंगेज वीडियो वायरल

इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियोज भी सामने आए, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे हैं। भरे बाजार में हुई सांडों की भिड़ंत ने सड़क पर लगी कई दुकानों को नष्ट कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि, सांडों के बीच ठीक उस समय लड़ाई शुरु हुई, जब सभी दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानें पूरी तरह भरकर सजाई ही थीं। इससे पहले की उनकी कुछ ग्राहकी हो पाती लड़ते सांडों ने दुकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यही नहीं, बचा कुचा सामान जान बचाकर भागते लोगों की भगदड़ से तितर बितर होकर सड़क पर फैल गया है। दुकानदारों के अनुसार, इस घटनाक्रम में उनका भारी नुकसान हुआ है। यूं कहें कि, उनकी साल भर की कमाई ही प्रभावित हो गई।