जुगाड़ के इस पटाखे को खरीदने वाले सावधान! आंखों की रोशनी तक जा रही, बिक्री पर बैन

देसी पटाखा बंदूक के कारण आखों की समस्या को लेकर रोज बच्चे चिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशांक सक्सेना ने बताया, इस बंदूक में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके संपर्क में आने से आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है। हालात ये हैं कि, सिर्फ 5-6 दिन में ही 10-12 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ बच्चे स्थायी रूप से रोशनी खोने की भी खबर है। घटनाओं को लेकर डॉ. सक्सेना ने चिंता जताते हुए कोतवाली पुलिस को लिखित सूचना दी है। सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शहर में बिक रही इस प्रकार की देसी बंदूकें जब्त कर ली हैं।