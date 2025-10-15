‘साइक्लोनिक सर्कुलेशन’ कराएगा तेज बारिश, 16,17,18,19 अक्टूबर को अलर्ट, IMD की चेतावनी

इस वर्ष हुई अतिवृष्टि और सितंबर के आखिर भी होती रही बारिश का असर अभी से हो रहा है। यह माना जा रहा है कि जितने लंबे समय तक बारिश हुई है, उतने ही लंबे समय तक ठंड का असर देखा जा सकता है। दिन और रात के तापमान में दो गुना अंतर होने के कारण सुबह ठंडक और दिन में हल्की सी तपन महसूस हो रही है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में और भी ठंडक बढ़ने की उम्मीद है।