चक्रवातीय तूफान एक्टिव; 25, 26, 27 और 28 को आधे एमपी में बारिश, IMD का अलर्ट

Cyclonic Storm Active :मध्य प्रदेश में आज यानी 25 अक्टूबर 2025 से एक बार फिर अगले चार दिनों के लिए करीब आधे राज्य के मौसम का मिजाज बदला है। पूर्वी-मध्य अरब सागर के ऊपर सक्रिय एक डिप्रेशन की वजह से राज्य के आधे से अधिक हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, ये डिप्रेशन नमी ला रहा है, जिससे बादल छाए रहेंगे और दिन के तापमान में गिरावट होगी। मौसम में बदलाव का ये सिलसिला 28 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।