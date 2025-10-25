चक्रवातीय तूफान एक्टिव; 25, 26, 27 और 28 को आधे एमपी में बारिश, IMD का अलर्ट

चक्रवातीय तूफान एक्टिव (Photo Source- Patrika)
Cyclonic Storm Active :मध्य प्रदेश में आज यानी 25 अक्टूबर 2025 से एक बार फिर अगले चार दिनों के लिए करीब आधे राज्य के मौसम का मिजाज बदला है। पूर्वी-मध्य अरब सागर के ऊपर सक्रिय एक डिप्रेशन की वजह से राज्य के आधे से अधिक हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, ये डिप्रेशन नमी ला रहा है, जिससे बादल छाए रहेंगे और दिन के तापमान में गिरावट होगी। मौसम में बदलाव का ये सिलसिला 28 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, आज भोपाल, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर और हरदा में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जैसे पूर्वी जिलों में भी बूंदाबांदी का दौर चलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है।
अरब सागर के डिप्रेशन के प्रभाव से राज्य में नमी बढ़ रही है, जिससे पश्चिमी और मध्य जिलों में हल्की वर्षा होगी। तापमान 28-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, लेकिन बादलों की वजह से अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मौसमी बदलाव मानसून के अवशेषों से जुड़ा है, जो अक्टूबर के अंत तक जारी रहेगा।
