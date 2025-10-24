पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर 45 लाख की चोरी, कैश-जेवर के साथ तिजोरी ही उखाड़कर ले गए चोर

शहर के थाटीपुर थाना इलाके की दर्पण कॉलोनी में रहने वाले बसंत भारद्वाज पोस्ट ऑफिस में एसपीएम (शोर्टिंग पोस्टमैन) के पद पर पदस्थ हैं। वो सोमवार को अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने दतिया के ग्राम देभई गए हुए थे और घर पर ताले डालकर अपने चाचा अखिलेश को घर की देखभाल करने को बोल गए थे। पास में रहने के कारण चाचा सुबह शाम अखिलेश के घर को बाहर से देखकर चले जाते। जब सुबह वह घर को देखने के लिए गए तो घर का ताला लगा हुआ था। लेकिन अगले दिन जब शाम को आए तो ताले टूटे पड़े थे। उन्होंने अपने संदेह की पुष्टि के लिए जब घर के अंदर जाकर देखा तो वहां सामान बिखरा पड़ा था। मामला चोरी का समझ में आते ही उन्होंने तुरंत भतीजे बंसत के साथ पुलिस को सूचना दी।