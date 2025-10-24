Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर 45 लाख की चोरी, कैश-जेवर के साथ तिजोरी ही उखाड़कर ले गए चोर

Stolen Case : बदमाश घर में रखा करीब 45 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात के साथ नगदी चुरा ले गए। पुलिस पड़ताल में पता चला कि, चोर जेवरात और केश के साथ पूरी तिजोरी ही उखाड़ ले गए।

2 min read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Oct 24, 2025

Stolen Case

पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर 45 लाख की चोरी (Photo Source- Patrika)

Stolen Case :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दीपावली मनाने गांव गए पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर को अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बदमाश घर में रखा करीब 45 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात के साथ नगदी चुरा ले गए। वारदात का खुलासा उस समय हुआ, जब अधिकारी के चाचा उनका घर चेक करने पहुंचे। उन्होंने घर के ताले टूटे देख इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस अधिकारी और पुलिस को दी। चोरी की सूचना पर पुलिस, फिंगरप्रिंट टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

शहर के थाटीपुर थाना इलाके की दर्पण कॉलोनी में रहने वाले बसंत भारद्वाज पोस्ट ऑफिस में एसपीएम (शोर्टिंग पोस्टमैन) के पद पर पदस्थ हैं। वो सोमवार को अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने दतिया के ग्राम देभई गए हुए थे और घर पर ताले डालकर अपने चाचा अखिलेश को घर की देखभाल करने को बोल गए थे। पास में रहने के कारण चाचा सुबह शाम अखिलेश के घर को बाहर से देखकर चले जाते। जब सुबह वह घर को देखने के लिए गए तो घर का ताला लगा हुआ था। लेकिन अगले दिन जब शाम को आए तो ताले टूटे पड़े थे। उन्होंने अपने संदेह की पुष्टि के लिए जब घर के अंदर जाकर देखा तो वहां सामान बिखरा पड़ा था। मामला चोरी का समझ में आते ही उन्होंने तुरंत भतीजे बंसत के साथ पुलिस को सूचना दी।

लॉक नहीं टूटा तो तिजोरी ही उखाड़कर ले गए चोर

सूचना मिलते ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस जांच पड़ताल में पता चला कि, चोर ताले तोड़कर घर में तो आ गए, लेकिन यहां उनसे तिजोरी का लॉक नहीं टूटा। इसपर वो अलमारी में लगी तिजौरी भी उखाड़कर ले गए। इसके साथ ही दीवान पलंग और किचन तक उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। चोरों ने घर से 38 तोला जेवराती सोना, डेढ़ सौ ग्राम चांदी, नगदी 55 हजार समेत कुल 45 लाख की कीमत की चोरी की है।

जल्द गिरफ्त में होंगे चोर- पुलिस

फिलहाल, पुलिस ने फरियादी बसंत की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की पहचान करना शुरु कर दिया है। पुलिस का दावा है कि, जल्द ही वो वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लेगी।

Published on:

24 Oct 2025 09:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर 45 लाख की चोरी, कैश-जेवर के साथ तिजोरी ही उखाड़कर ले गए चोर

