पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर 45 लाख की चोरी, कैश-जेवर के साथ तिजोरी ही उखाड़कर ले गए चोर

पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर 45 लाख की चोरी (Photo Source- Patrika)
Stolen Case :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दीपावली मनाने गांव गए पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर को अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बदमाश घर में रखा करीब 45 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात के साथ नगदी चुरा ले गए। वारदात का खुलासा उस समय हुआ, जब अधिकारी के चाचा उनका घर चेक करने पहुंचे। उन्होंने घर के ताले टूटे देख इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस अधिकारी और पुलिस को दी। चोरी की सूचना पर पुलिस, फिंगरप्रिंट टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
शहर के थाटीपुर थाना इलाके की दर्पण कॉलोनी में रहने वाले बसंत भारद्वाज पोस्ट ऑफिस में एसपीएम (शोर्टिंग पोस्टमैन) के पद पर पदस्थ हैं। वो सोमवार को अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने दतिया के ग्राम देभई गए हुए थे और घर पर ताले डालकर अपने चाचा अखिलेश को घर की देखभाल करने को बोल गए थे। पास में रहने के कारण चाचा सुबह शाम अखिलेश के घर को बाहर से देखकर चले जाते। जब सुबह वह घर को देखने के लिए गए तो घर का ताला लगा हुआ था। लेकिन अगले दिन जब शाम को आए तो ताले टूटे पड़े थे। उन्होंने अपने संदेह की पुष्टि के लिए जब घर के अंदर जाकर देखा तो वहां सामान बिखरा पड़ा था। मामला चोरी का समझ में आते ही उन्होंने तुरंत भतीजे बंसत के साथ पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस जांच पड़ताल में पता चला कि, चोर ताले तोड़कर घर में तो आ गए, लेकिन यहां उनसे तिजोरी का लॉक नहीं टूटा। इसपर वो अलमारी में लगी तिजौरी भी उखाड़कर ले गए। इसके साथ ही दीवान पलंग और किचन तक उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। चोरों ने घर से 38 तोला जेवराती सोना, डेढ़ सौ ग्राम चांदी, नगदी 55 हजार समेत कुल 45 लाख की कीमत की चोरी की है।
फिलहाल, पुलिस ने फरियादी बसंत की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की पहचान करना शुरु कर दिया है। पुलिस का दावा है कि, जल्द ही वो वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लेगी।
