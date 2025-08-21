दैनिक वेतनभोगी और संविदाकर्मियों को फर्जी तरीके से किया नियमित, अब केस दर्ज

MP News: मध्यप्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक प्रवीण जैन सहित अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। भोज के तत्कालीन निदेशक एवं प्रभारी कुलसचिव जैन पर नियमों को ताक में रखकर बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी (दैवेभो) एवं संविदा कर्मचारियों को अवैध नियमित करने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत पांच साल पहले 25 फरवरी 2020 को सुधाकर सिंह राजपूत ने ईओडब्ल्यू में की थी। जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है।