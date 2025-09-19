‘सस्ती बाइक-टैक्सी’ सेवाओं में चोरी हो रहा डेटा ! कंपनियों की खैर नहीं

MP News: सस्ती बाइक टैक्सी सेवा देने का दावा करने वाली प्राइवेट कैब कंपनियों को एक बार फिर कानून याद दिलाया गया है। लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के बाद कैब कंपनी प्रतिनिधि, स्थानीय वाहन मालिक की बैठक लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने ये गाइड लाइन समझाई। सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा कि यात्री की सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी है। एंड्रायड ऐप से यात्री के डेटा चोरी नहीं हो इसके लिए साइबर सुरक्षा प्लान बनाना होगा। ग्राहकों की शिकायतों का निराकरण हर हाल में 24 घंटे के अंदर कर उसे सूचित करना होगा।