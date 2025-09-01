Patrika LogoSwitch to English

एमपी में टीचर्स की भर्ती पर बड़ा अपडेट, 13 हजार पदों के लिए घोषित की परीक्षा की तारीखें

Teachers- मध्यप्रदेश में टीचर्स की भर्ती Teacher Recruitment Exam 2025 पर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश में 13 हजार पदों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं।

भोपाल

deepak deewan

Sep 01, 2025

Dates of Teachers Recruitment Exam announced in MP
Dates of Teachers Recruitment Exam announced in MP

Teachers- मध्यप्रदेश में टीचर्स की भर्ती Teacher Recruitment Exam 2025 पर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश में 13 हजार पदों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। इसके माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के 10150 पद और जनजातीय विभाग के 2939 रिक्त पद भरे जाएंगे। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए टीचर्स के रूप में काम करने का यह स्वर्णिम मौका है।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के लिए 25 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। आवेदन-पत्र में संशोधन 26 अगस्त तक किए गए थे।

कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत केवल न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के लिए 2 सितंबर 2025 से 6 सितंबर 2025 तक तारीख तय है। इनके आवेदन-पत्र में संशोधन के लिए 2 सितंबर 2025 से 7 सितम्बर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है।

9 अक्टूबर को दो पालियों में प्रवेश परीक्षाएं

कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अब परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार टीचर्स की भर्ती के लिए 9 अक्टूबर को दो पालियों में प्रवेश परीक्षाएं होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10.30 से दोपहर 12.30 बजे तक होगी जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा।

Updated on:

01 Sept 2025 09:46 pm

Published on:

01 Sept 2025 09:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में टीचर्स की भर्ती पर बड़ा अपडेट, 13 हजार पदों के लिए घोषित की परीक्षा की तारीखें

