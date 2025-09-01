एमपी में टीचर्स की भर्ती पर बड़ा अपडेट, 13 हजार पदों के लिए घोषित की परीक्षा की तारीखें

Teachers- मध्यप्रदेश में टीचर्स की भर्ती Teacher Recruitment Exam 2025 पर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश में 13 हजार पदों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। इसके माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के 10150 पद और जनजातीय विभाग के 2939 रिक्त पद भरे जाएंगे। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए टीचर्स के रूप में काम करने का यह स्वर्णिम मौका है।