भोपाल की RGPV यूनिवर्सिटी की कैंटीन के खाने में निकली ‘छिपकली’, स्टाफ शिमला मिर्च बताकर खा गया!

वहीं विश्वविद्यालय के डायरेक्टर सुधीर भदौरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, कैंटीन संचालक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह छिपकली नहीं, बल्कि शिमला मिर्च का टुकड़ा था। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच समिति गठित कर दी है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।