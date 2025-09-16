बढ़ा दी गई समय-सीमा, अब 2028 तक लगेंगे ‘स्मार्ट मीटर’

MP News: बिजली के स्मार्ट मीटर की स्थापना की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। सिटी सर्कल में तय लक्ष्य के अनुसार इस समय सीमा में 80 हजार स्मार्ट मीटर और स्थापित करना बाकी है। सिटी सर्कल में इससे अधिक उपभोक्ता है और कंपनी बढ़े हुए समय को देखते हुए अब लक्ष्य भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। यहां इस समय करीब छह लाख उपभोक्ता है।
आगामी तीन साल में कंपनी साढ़े तीन लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है। स्मार्ट मीटर स्थापना में देरी की वजह इसे बनाने वाली कंपनियों द्वारा तय समय सीमा में आपूर्ति नहीं कर पान है।
आरडीएसएस योजना के तहत हो रहा स्मार्ट मीटर स्थापना का काम किया जा रहा है। योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने की मूल समय सीमा दिसंबर 2023 से मार्च 2025 तक थी। प्रदेश सहित पूरे देश में धीमी गति से काम होने के कारण, इस समय सीमा को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
-2.85 लाख स्मार्ट मीटर स्थापना का लक्ष्य तय किया भोपाल में
-02 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुके थे भोपाल सिटी सर्कल में अब तक
-80 लाख रुपए की टीओडी छूट का लाभ दिया गया उपभोक्ताओं को
-88 हजार से उपभोक्ताओं को लाभ
-41.35 लाख 791 स्मार्ट मीटर कंपनी के 16 जिलों में स्थापना का लक्ष्य
स्मार्ट मीटर स्थापना का काम तेजी से किया जा रहा है। ये बिजली आपूर्ति की पारदर्शिता का बड़ा माध्यम है। रियल टाइम रीडिंग से उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ा है।- क्षितिज सिंघल, एमडी मध्यक्षेत्र