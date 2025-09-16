बढ़ा दी गई समय-सीमा, अब 2028 तक लगेंगे ‘स्मार्ट मीटर’

MP News: बिजली के स्मार्ट मीटर की स्थापना की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। सिटी सर्कल में तय लक्ष्य के अनुसार इस समय सीमा में 80 हजार स्मार्ट मीटर और स्थापित करना बाकी है। सिटी सर्कल में इससे अधिक उपभोक्ता है और कंपनी बढ़े हुए समय को देखते हुए अब लक्ष्य भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। यहां इस समय करीब छह लाख उपभोक्ता है।