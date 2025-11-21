Delhi Blast के बाद जवाद और उसके भाई हमूद की करतूतें उजागर, 50 करोड़ की ठगी का बड़ा खुलासा

लोगों को भरोसे में लेने के लिए दोनों भाईयों ने धार्मिक स्थलों के पास दफ्तर खोले थे। हमूद ‘अल-फहद’ का संचालन ताजुल मसाजिद परिसर से करता था। वहीं जवाद ‘अल-फलाह’ को बुधवारा में कुलसुम बी मस्जिद के पास दफ्तर चलाता था। वे खुद को बहुत धार्मिक बताते थे। इसके अलावा उन्होंने एजेंटों के जरिए लोगों को निवेश कराने लगाए थे। इन्हें पोल्ट्री फार्म, कृषि परियोजनाओं और एग पाउडर एक्सपोर्ट जैसी योजनाओं में पैसा लगाने को कहा जाता था। पहले एक साल तक मुनाफा दिखाकर निवेशकों का विश्वास जीता जाता, फिर उन्हें पैसा निकालने की बजाय दोबारा निवेश करने के लिए कहा जाता।