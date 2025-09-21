Gen-Z पढ़ेंगे ‘बुआ-फूफा-मौसी-मौसा’ की अहमियत, बदलेगा ‘समाजसास्त्र’ का सिलेबस

बीयू समाजशास्त्र विभाग की एचओडी डॉ. रुचि घोष ने बताया कि नए सिलेबस में हर यूनिट को प्रैक्टिकल एक्टिविटी से जोड़ा गया है, ताकि विद्यार्थी केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव और संवाद से भी समाज की बारीकियों को समझ सके। उदाहरण के लिए छात्रों को परिवार की संरचना और रिश्तों की अहमियत पर आधारित गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि भारतीय समाज में परिवार का दायरा माता-पिता तक सीमित नहीं है, बल्कि बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, मामा और मामी जैसे रिश्तेदार भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।