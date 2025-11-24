Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के इस शहर को Dharmendra ने बना दिया ‘बनारस’, परिवार के साथ छानते रहते थे गलियां

Dharmendra- महेश्वर से धर्मेंद्र को था खासा लगाव, यमला पगला दीवाना और इसका सीक्वल यहीं शूट किया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 24, 2025

Dharmendra transformed Maheshwar in MP into 'Banaras'

Dharmendra transformed Maheshwar in MP into 'Banaras'

Dharmendra - फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का सोमवार को 89 साल की उम्र में देहावसान हो गया। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान सहित बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर- एक्ट्रेस उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे। देश-दुनिया की तरह एमपी में भी धर्मेंद्र Dharmendra के निधन पर उनके प्रशंसक दुखी हैं। सीएम मोहन यादव सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र, प्रदेश में भी बेहद लोकप्रिय थे। उनका एमपी से दिली लगाव था। प्रदेश की तीर्थनगरी खरगोन जिले के महेश्वर से तो धर्मेंद्र खासे प्रभावित हो गए थे। इस शहर ने उन्हें ऐसा लुभाया कि यहां अपनी दो फिल्मों की शूटिंग की। धर्मेंद्र ने यमला पगला दीवाना फिल्म में महेश्वर को बनारस के रूप दिया। इतना ही नहीं, वे यहां सपरिवार कई दिनों तक रुके और यहां की गलियों में घूमते रहे थे।

नर्मदा तटों पर बसे शहरों में महेश्वर का अलग ही स्थान है। यहां की साड़ियों की बहुत डिमांड रहती है। हालांकि महेश्वर अपने नर्मदा घाटों के लिए विख्यात है। यहां के घाट बेहद खूबसूरत हैं। महेश्वर के नर्मदा घाटों का सौंदर्य, अभिनेता धर्मेंद्र को भी यहां खींच लाया था। उन्होंने अपनी दो फिल्मों में यहां का खूबसूरत नजारा फिल्माया।

मुंबई की भीड़भाड़ में महेश्वर सा सुकून कहां

धर्मेंद्र ने जब अपने दोनों बेटों- सनी और बॉबी देओल के साथ यमला पगला दीवाना फिल्म की प्लानिंग की तो शूटिंग के लिए महेश्वर को चुना। फिल्म में इसे बनारस का रूप दिया गया था। शूटिंग के लिए धर्मेंद्र अपने परिवार सहित महेश्वर में ही रुके।
वे नर्मदा घाट और किले पर घूमते रहते थे। शाम को नर्मदाजी की आरती में शामिल होते और शहर की गलियों में भी घूमने निकल जाते थे। धर्मेंद्र कहते थे कि “ मुंबई की भीड़भाड़ में महेश्वर सा सुकून कहां मिलेगा!”

यमला पगला दीवाना का सीक्वल भी यहीं शूट किया

धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल ने यमला पगला दीवाना का सीक्वल भी यहीं शूट किया था। दोनों फिल्मों में महेश्वर की खूबसूरती और उभरकर सामने आई। यमला पगला दीवाना (2011) और यमला पगला दीवाना 2 (2013) की शूटिंग के बाद यहां कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 07:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इस शहर को Dharmendra ने बना दिया ‘बनारस’, परिवार के साथ छानते रहते थे गलियां

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की ‘हवा’ में घुला जहर: AQI 300 पार, ताजा रिपोर्ट ने चौंकाया

mp news
भोपाल

‘भोपाल से मंडीदीप’ तक हाईवे जाम: मासूम से दुष्कर्म मामले में लाठीचार्ज, पुलिस ने खदेड़ा

bhopal news
भोपाल

पलटेगा मौसम, ‘चक्रवाती तूफान’ का खतरा ! अगले 21 घंटों में बारिश अलर्ट

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में जिला पंचायत, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों को दिया बड़ा अधिकार, सीएम ने किया ऐलान

CM gives big powers to Panchayat Vice Presidents in MP
भोपाल

‘जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते…मैं चैन से नहीं बैठूंगा’, मासूम से दुष्कर्म पर भड़के ‘शिवराज सिंह चौहान’

bhopal news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.