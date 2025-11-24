एमपी के इस शहर को Dharmendra ने बना दिया ‘बनारस’, परिवार के साथ छानते रहते थे गलियां

Dharmendra transformed Maheshwar in MP into 'Banaras'
Dharmendra - फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का सोमवार को 89 साल की उम्र में देहावसान हो गया। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान सहित बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर- एक्ट्रेस उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे। देश-दुनिया की तरह एमपी में भी धर्मेंद्र Dharmendra के निधन पर उनके प्रशंसक दुखी हैं। सीएम मोहन यादव सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र, प्रदेश में भी बेहद लोकप्रिय थे। उनका एमपी से दिली लगाव था। प्रदेश की तीर्थनगरी खरगोन जिले के महेश्वर से तो धर्मेंद्र खासे प्रभावित हो गए थे। इस शहर ने उन्हें ऐसा लुभाया कि यहां अपनी दो फिल्मों की शूटिंग की। धर्मेंद्र ने यमला पगला दीवाना फिल्म में महेश्वर को बनारस के रूप दिया। इतना ही नहीं, वे यहां सपरिवार कई दिनों तक रुके और यहां की गलियों में घूमते रहे थे।
नर्मदा तटों पर बसे शहरों में महेश्वर का अलग ही स्थान है। यहां की साड़ियों की बहुत डिमांड रहती है। हालांकि महेश्वर अपने नर्मदा घाटों के लिए विख्यात है। यहां के घाट बेहद खूबसूरत हैं। महेश्वर के नर्मदा घाटों का सौंदर्य, अभिनेता धर्मेंद्र को भी यहां खींच लाया था। उन्होंने अपनी दो फिल्मों में यहां का खूबसूरत नजारा फिल्माया।
धर्मेंद्र ने जब अपने दोनों बेटों- सनी और बॉबी देओल के साथ यमला पगला दीवाना फिल्म की प्लानिंग की तो शूटिंग के लिए महेश्वर को चुना। फिल्म में इसे बनारस का रूप दिया गया था। शूटिंग के लिए धर्मेंद्र अपने परिवार सहित महेश्वर में ही रुके।
वे नर्मदा घाट और किले पर घूमते रहते थे। शाम को नर्मदाजी की आरती में शामिल होते और शहर की गलियों में भी घूमने निकल जाते थे। धर्मेंद्र कहते थे कि “ मुंबई की भीड़भाड़ में महेश्वर सा सुकून कहां मिलेगा!”
धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल ने यमला पगला दीवाना का सीक्वल भी यहीं शूट किया था। दोनों फिल्मों में महेश्वर की खूबसूरती और उभरकर सामने आई। यमला पगला दीवाना (2011) और यमला पगला दीवाना 2 (2013) की शूटिंग के बाद यहां कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई।
