एमपी के इस शहर को Dharmendra ने बना दिया ‘बनारस’, परिवार के साथ छानते रहते थे गलियां

Dharmendra - फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का सोमवार को 89 साल की उम्र में देहावसान हो गया। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान सहित बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर- एक्ट्रेस उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे। देश-दुनिया की तरह एमपी में भी धर्मेंद्र Dharmendra के निधन पर उनके प्रशंसक दुखी हैं। सीएम मोहन यादव सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र, प्रदेश में भी बेहद लोकप्रिय थे। उनका एमपी से दिली लगाव था। प्रदेश की तीर्थनगरी खरगोन जिले के महेश्वर से तो धर्मेंद्र खासे प्रभावित हो गए थे। इस शहर ने उन्हें ऐसा लुभाया कि यहां अपनी दो फिल्मों की शूटिंग की। धर्मेंद्र ने यमला पगला दीवाना फिल्म में महेश्वर को बनारस के रूप दिया। इतना ही नहीं, वे यहां सपरिवार कई दिनों तक रुके और यहां की गलियों में घूमते रहे थे।