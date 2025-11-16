Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रूस, चीन, उत्तर कोरिया के चुनावों जैसे हैं बिहार के नतीजे, पूर्व सीएम का बड़ा आरोप

Digvijay Singh- दिग्विजय सिंह ने कहा— एक ही पार्टी को जा रहे सभी वोट, बिहार के नतीजे रूस, चीन, उत्तर कोरिया के चुनावों जैसे

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 16, 2025

Digvijay compared Bihar results to elections in Russia China and North Korea

दिग्विजय ने बिहार के नतीजों को रूस, चीन, उत्तर कोरिया के चुनावों जैसा बताया (image-source-ANI)

Digvijay singh- बिहार में एनडीए की जबर्दस्त जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीती हैं। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के महागठबंधन का सफाया हो गया। कांग्रेस को सिर्फ़ 6 सीटें मिलीं हैं। हालांकि पार्टी नेता इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव को उत्तर कोरिया, रूस और चीन के चुनावों जैसा बताया जहां "सभी वोट एक ही पार्टी को जाते हैं"। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गड़बड़ी करके जीत हासिल की है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह प्रदेश के गुना के पास अवान गांव में शनिवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने एसआईआर पर फिर कटाक्ष किया। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बिहार में 62 लाख नाम हटाए और 20 लाख नाम जोड़े। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसके नाम हटाए गए और किसके जोड़े गए।

उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनावों जैसे नतीजे

दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वे उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनावों जैसे हैं, जहां सारे वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। उन्होंने कहा कि " वोटर को यह जानने का हक होना चाहिए कि उसका वोट इच्छित उम्मीदवार को मिला या नहीं! वोट की गिनती होनी चाहिए। एक रसीद मिलनी चाहिए जो यह बताए कि वोट कहां गया।"

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि दुनियाभर में जहां भी वोटिंग में ईवीएम का उपयोग होता है, वहां बटन दबाने के बाद एक रसीद दी जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा हो, यह चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है।

विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर पर भी दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है। " वे कह रहे हैं कि आप फ़ॉर्म भरें और अपने पिता, दादा का जन्म प्रमाण पत्र लाएं। जिसने मैट्रिक नहीं किया है वह प्रमाण पत्र कहां से लाएगा।"

आधार का उपयोग करने की जरूरत जताई

दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर प्रक्रिया को जटिल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसके लिए आधार का उपयोग करने की जरूरत जताई। दिग्विजय सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह चुका है पर आधार को शामिल नहीं किया। उन्होंने
पूछा कि आधार से पासपोर्ट बनता है, बैंक खाता खोला जा सकता है तो फिर यहां इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है?"

बिहार में एनडीए की जीत में जीविका दीदी को 10000 रुपए देने की योजना को अहम कारक बताया जा रहा है। इसपर दिग्विजय सिंह ने कहा, "यह जनता का ही पैसा है। आप एक हाथ से लोगों से पैसा ले रहे हैं और दूसरे हाथ से वापस दे देते हैं।"

बता दें कि बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि जो शक था वही हुआ। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा था- ‘जो शक था, वही हुआ’। 62 लाख वोट कटे, जबकि 20 लाख वोट जुड़े, उसमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे बांट दिए गए। गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यक वर्ग के वोट कटे।’

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
MP police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 03:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रूस, चीन, उत्तर कोरिया के चुनावों जैसे हैं बिहार के नतीजे, पूर्व सीएम का बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 10 IAS अफसरों को मिलेगी नई जिम्मेदारी!

major administrative surgery in MP
भोपाल

‘धीरेंद्र शास्त्री’ की यात्रा के ‘साथी’ बने ‘CM मोहन यादव’, हाईवे पर बैठकर खाया खाना

dhirendra shastri meets dr mohan yadav
भोपाल

200 करोड़ का ‘रोमांस स्कैम’, इंटरनेशनल कनेक्शन का हुआ खुलासा

MP News Romance Scam
भोपाल

एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री ने मांगी माफी, राजा राममोहन राय को बताया था अंग्रेजों का दलाल, देखें वीडियो

Minister Inder Singh Parmar on Raja Ram Mohan Roy
भोपाल

विधायकों के 60 हजार बढ़ाने की तैयारी, लाड़ली बहनों के बढ़े 250 रुपए… लेकिन इनका क्या?

MP News Ladli behna yojana
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.