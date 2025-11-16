रूस, चीन, उत्तर कोरिया के चुनावों जैसे हैं बिहार के नतीजे, पूर्व सीएम का बड़ा आरोप

Digvijay singh- बिहार में एनडीए की जबर्दस्त जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीती हैं। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के महागठबंधन का सफाया हो गया। कांग्रेस को सिर्फ़ 6 सीटें मिलीं हैं। हालांकि पार्टी नेता इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव को उत्तर कोरिया, रूस और चीन के चुनावों जैसा बताया जहां "सभी वोट एक ही पार्टी को जाते हैं"। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गड़बड़ी करके जीत हासिल की है।